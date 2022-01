Journée de la Shoah: Israël compte 165.800 survivants dont 90% ont plus de 80 ans

En 2021, 98 survivants de la Shoah ont rejoint la Terre d'Israël

Selon un rapport du ministère israélien du Travail et des Affaires sociales pour les droits des survivants de l'Holocauste publié mercredi, à la veille de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, Israël compte actuellement 165.800 survivants dont 90% ont plus de 80 ans.

L'âge moyen des survivants de la Shoah est de 85 ans. 19% d'entre eux, soit environ 31.000 personnes ont dépassé l'âge de 90 ans et plus de 950 ont plus de 100 ans.

Les chiffres montrent également que 60% des survivants sont des femmes - environ 105.000, dont l'âge moyen est de 85,4 ans.

Par ailleurs, 64% des survivants sont originaires d'Europe dont 59.900 sont natifs de l'ex-Union soviétique. 19.100 sont nés en Roumanie, 8.900 en Pologne, 4.500 en Bulgarie, 2.400 en Hongrie et 2.300 en Allemagne.

36% sont originaires d'Asie et d'Afrique du Nord. Parmi eux, 30.600 étaient originaires du Maroc et d'Algérie et ont souffert d'antisémitisme et de diverses restrictions sous le "régime de Vichy."

En outre, 18.000 survivants sont originaires de Bagdad et 11.000 sont originaires de Tunisie et de Libye, ils ont subi des lois raciales et ont été envoyés dans des camps de concentration et de travail.

5% des survivants ont immigré en Israël avant même la création de l'État; 11% des survivants sont venus en Israël à la fin de 1948, environ 80.500 personnes (48%) ont immigré à la fin des années 1950 et plus d'un tiers (35%) en 1989.

En 2021, 98 survivants de la Shoah ont rejoint la Terre d'Israël.