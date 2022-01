Tsahal continuera à opérer le long de la frontière nord "autant que nécessaire" (B. Gantz)

"La frontière nord attire encore notre regard aujourd'hui"

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré jeudi que les Forces de défense israéliennes continueront à opérer le long de la frontière "autant que nécessaire", lors d'une cérémonie marquant le 25e anniversaire de la collision meurtrière entre deux hélicoptères qui transportaient des soldats vers des bases israéliennes au Liban, tuant les 73 personnes à bord.

"Soixante-treize commandants et soldats sont tombés en traversant la frontière nord, un endroit qui attire encore notre regard aujourd'hui, où nous opérons et où nous continuerons à opérer autant que nécessaire afin de préserver la sécurité d'Israël", a-t-il affirmé.

Evoquant l'accident de 1997, qu'il décrit comme "l'une des pires catastrophes survenues au sein de l'armée de Tsahal", M. Gantz a rappelé deux autres incidents mortels récents dans l'armée : l'un impliquant un hélicoptère qui s'est écrasé pour des raisons encore peu claires au large de Haïfa, tuant les deux pilotes à bord, et un cas mortel de tir ami dans l'unité d'élite Egoz, qui a coûté la vie à deux officiers.

"Ces dernières semaines, nous avons également connu des erreurs et des accidents qui ont coûté des vies dans l'armée de l'air et au sein de l'unité Egoz. Nous assumons maintenant notre triple responsabilité : enquêter et tirer des leçons sans faire de faveurs à quiconque, car c'est notre devoir éthique et organisationnel ; ramener les équipes et les unités à leurs opérations et à leurs routines opérationnelles ; et accompagner les familles des personnes endeuillées, qui sont chères à notre cœur, et celles qui sont blessées dans leur corps et leur esprit", a-t-il poursuivi.