Certains responsables de la santé se sont prononcés pour le report de cette mesure

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le ministre de la Santé Nitzan Horowitz ont officiellement approuvé mercredi l'abolition des mesures de confinement dans le système éducatif à partir de jeudi.

Les élèves qui entrent en contact avec des personnes contaminées ne seront plus tenus de se confiner. Ils devront toutefois se soumettre à un test antigénique à domicile deux fois par semaine, les dimanches et mercredis, et les parents devront communiquer les résultats.

Par ailleurs, si un enfant est en contact avec une personne testée positive et qu'il n'a pas fait ses deux derniers tests pendant la semaine, il devra être en confinement pendant cinq jours.

Cette annonce intervient après que des responsables de la santé ont pourtant recommandé à Naftali Bennett le report de la fin du confinement obligatoire pour les enfants qui sont cas contacts.

Le chef de l'Association des pédiatres israéliens a notamment déclaré qu'il levait un "drapeau rouge" devant cette mesure.

"D'ici quatre jours, nous verrons doubler le nombre d'enfants dans un état grave. Nous sommes très inquiets concernant ce plan. Il n'est pas trop tard pour le changer", a déclaré dans la matinée le Dr Zachi Grossman, qui est également membre du Centre israélien de contrôle des maladies, à la chaîne publique Kan.

"Au sein de l'association, nous tirons le signal d'alarme et nous recommandons de ne pas annuler la quarantaine pour les enfants [à partir de] demain", a-t-il martelé.