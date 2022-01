Israël approuve la quatrième dose pour les personnes de plus de 18 ans dont le système immunitaire est affaibli

Pour être éligible à une quatrième dose, quatre mois doivent s'être écoulés depuis la précédente

Le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, a approuvé mercredi soir l'administration d'une quatrième dose de vaccin contre le coronavirus aux personnes de plus de 18 ans dont le système immunitaire est affaibli et qui sont donc plus exposées à une forme grave du Covid-19.

Une quatrième dose sera également disponible pour les personnes qui sont plus exposées au risque d'infection en raison de leur activité professionnelle.

Cette décision a été prise au regard des résultats efficaces de la 4e dose, administrée en Israël depuis le début du mois aux personnes de plus de 60 ans, précise le communiqué.

L'administration d'une quatrième dose du vaccin Pfizer permet de multiplier de 3 à 5 fois les anticorps par rapport à la 3e dose et va réduire le nombre de contaminations, a indiqué le ministère.

Le conseil supérieur médical du ministère avait recommandé l’administration de cette 4e dose à l'ensemble la population de plus de 18 ans mais le directeur du ministère ne l'a pour le moment autorisé qu'à une certaine catégorie de personnes à risques.

Plus tôt ce mercredi, le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le ministre de la Santé Nitzan Horowitz ont officiellement approuvé mercredi l'abolition des mesures de confinement dans le système éducatif à partir de jeudi.

Les élèves qui entrent en contact avec des personnes contaminées ne seront plus tenus de se confiner. Ils devront toutefois se soumettre à un test antigénique à domicile deux fois par semaine, les dimanches et mercredis, et les parents devront communiquer les résultats.

Au cours des dernières 24 heures, le pays qui affronte une vague de contaminations due au variant Omicron, a enregistré 76.155 nouveaux cas.

Sur les 9,4 millions d'habitants, 614.953 ont reçu une 4e dose de rappel.

Au total, 2,5 millions de contaminations ont été recensées depuis le début de la pandémie en Israël et 8.513 décès selon les chiffres officiels.