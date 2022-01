Israël lance un programme pour promouvoir l'entrepreneuriat dans le secteur technologique au sein de la communauté arabe

La communauté arabe est sous-représentée dans le secteur

Israël a officiellement lancé un programme de 225 millions de shekels (62.7 millions d'euros) pour promouvoir l'esprit d'entreprise au sein de la communauté arabe et mieux intégrer leurs membres dans l'industrie technologique en plein essor dans le pays.

La communauté arabe d'Israël représente environ 20% de la population, mais ne compte que pour environ 3,5 % des travailleurs dans le secteur technologique, selon Tsofen, une organisation qui promeut l'activité technologique dans les villes arabes et l'intégration des citoyens arabes israéliens dans les entreprises dans ce secteur.

Le programme prévoit le déploiement des fonds au cours des cinq prochaines années pour un certain nombre d'initiatives telles que la création de centres d'entrepreneuriat, d'incubateurs et d'accélérateurs technologiques, et d'un club d'investisseurs.

Selon l'annonce faite mercredi, un certain nombre de centres d'entrepreneuriat seront mis en place avec des subventions opérationnelles allant jusqu'à 2 millions de shekels (564.000 euros) par an dans différentes régions du pays.

Ces centres sont destinés à "créer un environnement économique et commercial favorable" pour les entrepreneurs locaux et encourager l'innovation tout en travaillant avec les autorités locales et régionales, ainsi qu'avec les entreprises technologiques et les investisseurs potentiels.

La ministre de l'Innovation, de la Science et de la Technologie, Orit Farkash-Hacohen, a déclaré que cette pénurie était "un défi national pour l'ensemble de l'économie israélienne".

Dans l'annonce faite mercredi, la ministre a souligné que l'intégration d'employés de la communauté arabe dans le secteur de la technologie était "un besoin social, financier et stratégique très important."

"L'intégration réussie de la population arabe, parmi d'autres dans le monde de la haute technologie israélienne, est dans le meilleur intérêt de l'industrie elle-même", a estimé la ministre de l'Egalité sociale, Meirav Cohen.