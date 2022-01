Commémorations de la Shoah: le président Isaac Herzog évoque son père à Yad Vashem

"Il est alarmant de constater que 77 ans après la libération d'Auschwitz, le choc s'estompe"

"Yehudit Berkovitch vivait paisiblement avec ses parents et ses huit frères et sœurs en 1941, lorsque les nazis ont envahi son pays d'origine, la Pologne", a raconté jeudi le président Isaac Herzog, lors d'une allocution à Yad Vashem à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de la Shoah.

"Elle a été arrêtée et envoyée avec sa famille dans le ghetto de Lodz, où ses parents et ses trois frères et sœurs ont péri de maladie et de faim. Yehudit a été envoyée à Auschwitz, puis au camp de concentration de Bergen-Belsen", a-t-il détaillé.

"Le 15 avril 1945, elle entend la voix d'un officier de l'armée britannique criant 'Mes frères et sœurs, vous avez été libérés, la guerre est finie, vous êtes libres", a-t-il poursuivi.

Isaac Herzog a dit avoir récemment eu le grand honneur de féliciter pour son 90e anniversaire, Mme Berkovitch, devenue enseignante en Israël après la guerre.

"C'était particulièrement émouvant pour moi, car l'officier britannique, dont Yehudit entendit la voix à Bergen-Belsen déclarer qu'elle était libre, était mon père, Chaim Herzog", a-t-il révélé.

"Même si beaucoup a été fait, il est alarmant de constater que 77 ans après la libération d'Auschwitz, le choc s'estompe. Nous assistons à une recrudescence des agressions antisémites", a déploré le président israélien.

"Notre génération est la dernière privilégiée à entendre le témoignage d'un survivant de la Shoah, d'un partisan, des Justes parmi les Nations", a-t-il noté.

"Dans quelques années, le devoir de ne jamais oublier n'appartiendra qu'à nous. L'obligation de parler aux enfants de nos enfants des horreurs de la Shoah, de les avertir des dangers de l'antisémitisme, de la haine, du racisme et de l'intolérance, nous incombera entièrement", a-t-il souligné.

"J'appelle toutes les nations à adopter la définition de l'antisémitisme de l'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance), qui énonce dans les termes les plus clairs à quoi ressemble la haine des Juifs", a-t-il conclu.