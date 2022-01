Israël/Covid: 53.000 nouveaux cas d'infection en 24h, le cap des 1.000 malades dans un état grave franchi

Le nombre de contaminations pour le mois de janvier 2022 est plus élevé que le nombre d'infections en 2021

Le ministère israélien de la Santé a fait état du bilan de la pandémie de coronavirus dans le pays samedi soir, enregistrant 53.020 nouveaux cas de contamination en 24h.

Le nombre de malades dans un état grave est de 1.010, marquant une nouvelle augmentation par rapport au bilan précédent. 231 d'entre eux sont placés sous respirateurs artificiels.

Plus de 4.4 millions de personnes ont reçu les trois doses de vaccin et plus de 627.000 les 4 doses.

En outre, 8.657 personnes sont décédées de la maladie depuis l'apparition de la pandémie.

D'après les données du ministère de la Santé, le nombre de contaminations pour le seul mois de janvier 2022 est plus élevé que le nombre d'infections recensé sur toute l'année 2021.

Selon les experts, le pic de la vague Omicron a été atteint, mais le nombre de personnes dans un état grave pourrait continuer d'augmenter.

Les autorités sanitaires exhortent la population à éviter les rassemblements inutiles et à maintenir les gestes barrières dans l'espace public.