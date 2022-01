Israël: première transplantation d'organes prélevés sur une octogénaire

"L'âge des donneurs n'est plus un critère, c'est la manière dont les organes fonctionnent"

Pour la première fois en Israël, des organes prélevés sur une octogénaire ont pu être transplantés.

Les poumons de la patiente, décédée d'une hémorragie cérébrale, ont été transplantés sur un homme âgé de 65 ans à l’hôpital Sheba de Tel Hashomer, près de Tel-Aviv.

"De nos jours, les personnes âgées de 80 ans et plus peuvent donner leurs organes, car leur santé est meilleure grâce à l'exercice, à une meilleure nutrition et à la sensibilisation à la prévention des maladies", explique le Dr Genia Mahmid, directrice de l'unité de soins intensifs neurochirurgicaux à l’hôpital Rambam de Haïfa où l'octogénaire est décédée.

"A l'exception de son âge avancé, cette patiente n'avait aucun antécédent de tabagisme et une fonction pulmonaire tout à fait normale", précise le Dr Liran Levy, directeur du service de transplantation pulmonaire à l’hôpital Sheba, ajoutant que le patient ayant reçu la greffe se rétablissait bien.

Le foie de la donneuse a quant à lui été transplanté chez un patient dans un état particulièrement grave, qui, en raison de la rareté de son groupe sanguin, attendait une greffe depuis longtemps.

"Nous avons utilisé une nouvelle technologie destinée à améliorer le foie avant la greffe. Une fois transplanté, celui-ci s’est mis à fonctionner immédiatement et le patient est en cours de rétablissement", a indiqué le Pr Nir Lubetzky, directeur du département de chirurgie hépatique, pancréatique et de transplantation de l’hôpital Ichilov de Tel-Aviv.

"L'âge des donneurs n'est plus un critère pour nous, c’est avant tout la manière dont les organes fonctionnent", a souligné le Dr Tamar Ashkenazi, directrice du Centre national de transplantation.