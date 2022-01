Israël: le gouvernement salue le travail du procureur général A. Mandelblit dont le mandat s'achève lundi

M. Mandelblit a "joué un rôle crucial dans le maintien de l’État de droit et du processus démocratique"

Les responsables gouvernementaux ont salué dimanche le procureur général Avichaï Mandelblit, dont le mandat s'achève lundi.

M. Mandelblit a rempli un rôle "important"; a déclaré le Premier ministre Naftali Bennett lors de la réunion du cabinet ministériel.

"Nous avons tous une dette de gratitude envers vous. Au nom du gouvernement d'Israël, je tiens à vous remercier, Avichaï, pour les nombreuses années consacrées au service de l'État d'Israël", a-t-il ajouté.

M. Mandelblit a occupé le poste de procureur général pendant six années, une période qui sera marquée notamment par les actes d'accusation émis contre Benyamin Netanyahou, alors encore en fonction au poste de Premier ministre.

M. Mandelblit a "joué un rôle crucial dans le maintien de l’État de droit et du régime démocratique en Israël", a de son côté souligné le ministre de la Justice Gideon Saar, qui assistait virtuellement à la réunion après avoir contracté le Covid.

M. Saar a salué le "professionnalisme" du procureur qui "a défendu la vérité malgré les attaques ouvertes longues, perpétuelles et imparables".

Il a grandement "contribué à la sécurité de l'État d'Israël et à la préservation de la démocratie", a également estimé le ministre de la Défense, Benny Gantz, agissant toujours avec "intégrité et loyauté envers l'État d'Israël et ses citoyens".

Le Procureur Amit Issman devrait assurer une période intérimaire d'un mois en attendant que soit désigné le nouveau conseiller juridique parmi les trois candidats en lice.