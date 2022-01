Israël: les ministres des Finances et de l'Economie demandent aux producteurs et aux importateurs de ne pas augmenter les prix

"Nous n'hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires pour assurer une économie compétitive"

Le ministre israélien des Finances Avigdor Lieberman et la ministre de l'Economie Orna Barbivay lancent un appel public aux producteurs et importateurs de denrées alimentaires et autres produits de base, à ne pas augmenter les prix.

Au cours des dernières semaines, une série d'entreprises ont annoncé des hausses de prix sur leurs produits, notamment Osem et l'importateur Diplomat, qui vend des produits tels que le thon Starkist, les Pringles et le ketchup Heinz.

"Nous n'hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires pour assurer une économie compétitive et équitable", a affirmé Lieberman. "Je m'attends à ce que les entreprises reconsidèrent et évitent les augmentations de prix cyniques qui nuiront aux citoyens du pays," a-t-il ajouté.

Le géant de l’agroalimentaire israélien Osem a soulevé l’indignation générale et provoqué des appels au boycott.

Des activistes ont été aperçus dans plusieurs supermarchés du pays, plaçant des autocollants sur des produits Osem et exhortant les consommateurs à boycotter l’enseigne.

Plusieurs membres de la Knesset ont également appelé à un embargo sur les produits de la marque.

"Il faut prendre des mesures bien plus drastiques pour contrer la hausse des prix, les consommateurs sont les seuls à pouvoir changer les choses", avait déclaré Alona Amram, une activiste interrogée par Channel 13.