Israël rase la maison du terroriste du Hamas qui a tué Eli Kay dans une attaque à Jérusalem

Des policiers ont été attaqués pendant l'opération

Les forces de sécurité israéliennes ont démoli mardi la maison d'un terroriste palestinien qui avait tué un nouvel immigrant de confession juive originaire d'Afrique du Sud lors d'une attaque terroriste meurtrière en novembre dernier dans la Vieille ville de Jérusalem.

Fadi Abu Shkhaydam avait ouvert le feu sur plusieurs Israéliens dans les ruelles de la Vieille ville, tuant Eliyahu Kay et en blessant quatre autres, dont deux grièvement. Les agents de la police des frontières avaient alors riposté et tué le terroriste.

Mardi, la police a démoli l'intérieur de la maison d'Abu Shkhaydam et en ont scellé l'entrée - une pratique parfois utilisée par les forces de sécurité lorsqu'un terroriste vit dans un appartement, et non dans une maison.

Selon la police, environ 150 agents ont participé à l'opération de démolition de la maison.

Dans un communiqué, elle a déclaré que ses agents ont été attaqués sur les lieux et que des "moyens de dispersion" ont été utilisés.

L'armée a entamé le processus de démolition de la maison d'Abu Shkaydam dans le camp de réfugiés de Shuafat à Jérusalem-Est peu après l'attaque. Sa famille a fait appel de cette décision devant les tribunaux, mais leurs demandes ont été rejetées.

Israël a pour habitude de raser les maisons des terroristes afin de les dissuader de commettre de nouvelles attaques.