Omicron: Israël a encore "10 à 14 jours difficiles devant lui", selon Naftali Bennett

"Notre approche est rationnelle et équilibrée, basée sur des faits et des chiffres"

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré mardi qu'Israël est "au plus fort de la bataille" contre le variant Omicron alors que les ministres du cabinet du coronavirus se réunissent pour discuter de la situation de la pandémie dans le pays.

"Nous avons encore 10 à 14 jours difficiles devant nous", a-t-il estimé.

"Notre approche est rationnelle et équilibrée, basée sur des faits et des chiffres et nous nous battons constamment pour que l'économie reste ouverte et que tout fonctionne", a affirmé le dirigeant israélien.

Selon lui, il a été constaté que les vaccins confèrent aux enfants une forte protection contre le syndrome pédiatrique inflammatoire multi-systémique (PIMS), une maladie rare qui se manifeste après la guérison et peut entraîner une hospitalisation ainsi que la mort.

Certains pays ont constaté une augmentation des cas de PIMS pendant la vague Omicron.

Il a également ajouté que le gouvernement "aidera les entreprises qui ont été durement touchées par cette vague". Les détails sont encore en discussion et seront décidés. Nous n'abandonnerons personne", a-t-il souligné.