Israël: épaisse brume poussiéreuse dans le pays

Les autorités signalent que la qualité de l'air est mauvaise dans la plupart des régions du pays

Le ministère de la Protection de l'Environnement a mis en garde vendredi contre la mauvaise qualité de l'air dans tout le pays en raison d'une brume poussiéreuse provenant de la péninsule égyptienne du Sinaï.

Le ministère a déclaré qu'il y avait un niveau "élevé à très élevé" de contaminants atmosphériques dans les régions du Néguev et de l'Arava, dans le sud d'Israël, et un niveau élevé dans la région de Tel-Aviv, à Jérusalem, en Cisjordanie, dans la vallée du Jourdain, dans la plaine côtière et dans la région de Sharon.

Le ministère a également indiqué que la qualité de l'air devrait s'améliorer au cours de la journée.

Les ministères de l'Environnement et de la Santé ont recommandé aux personnes souffrant de problèmes cardiaques ou pulmonaires, aux personnes âgées, aux enfants et aux femmes enceintes d'éviter toute activité physique intense à l'extérieur.

Le ministère de la Protection de l'Environnement a expliqué que la mauvaise qualité de l'air était due à une profonde dépression au-dessus de la Méditerranée orientale qui provoquait de forts vents de sud-ouest et le déplacement de la poussière de la péninsule du Sinaï.

Vendredi, des pluies localisées sont tombées sur le nord d'Israël, en prévision d'un week-end hivernal. La pluie devrait s'étendre à d'autres régions tout au long de la journée, avec des précipitations potentiellement importantes samedi.

Des inondations sont à craindre dans les villes du centre, mais aucun incident majeur n'est attendu.