Israël: le directeur d'un hôtel de Jaffa arrêté pour avoir filmé des clients à leur insu

Un couple a trouvé une caméra cachée dans leur chambre d'hôtel

Le directeur de l'hôtel Elmina à Jaffa a été arrêté cette semaine pour avoir filmé ses clients à leur insu, a rapporté Channel 12.

La police israélienne a émis une ordonnance de fermeture de sept jours pour l'hôtel alors que le propriétaire, un résident de Holon âgé de 37 ans et père de deux enfants, a été libéré en résidence surveillée.

Le propriétaire s'est également vu interdire de mener toutes activités liées à l'entreprise pendant 30 jours pendant que l'enquête se poursuit.

Des allégations d'enregistrements secrets ont été faites pour la première fois lorsqu'un couple, séjournant à l'hôtel, a appelé la police après avoir trouvé une petite caméra cachée dans leur chambre.

Après une inspection plus approfondie, la police a également trouvé un appareil d'enregistrement dans la pièce et a procédé à l'arrestation du directeur.

L'avocat du propriétaire, Zohar Barzilai, a déclaré qu'il ferait appel pour l'ordre de fermeture émis par la police.

Selon Barzilai, la police "punit et cause des dommages irréversibles à mon client et à ses employés".

Le propriétaire poursuivra également la police pour "atteinte à la réputation" de son hôtel, a déclaré son avocat.