Israël: une survivante de la Shoah, blessée par un tir de roquette lors de l'opération "Gardien du mur" est décédée

Mme Perlman avait été grièvement blessée aux jambes

Une survivante de la Shoah, qui avait été grièvement blessée par l'impact d'une roquette tirée depuis Gaza qui a frappé directement sa maison à Ashkelon en mai dernier, est décédée dimanche matin, à l'âge de 91 ans.

Naomi Perlman avait été blessée par des éclats d'obus dans une explosion qui a tué son aide-soignante indienne, Soumya Santosh, 32 ans, l'une des premières victimes de l'opération "Gardien du mur" entre Israël et les terroristes de Gaza qui avaient duré 11 jours.

Mme Perlman avait été grièvement blessée aux jambes. Après avoir été hospitalisée durant trois semaines, elle était entrée en maison de retraite.

Mais elle a été réadmise à l'hôpital plusieurs fois au cours des neuf derniers mois, car ses blessures nécessitaient un traitement de suivi approfondi et une intervention chirurgicale, a rapporté le radiodiffuseur public Kan.

Mme Perlman doit être inhumée dimanche après-midi au cimetière de Givat Tzion à 16h.

Elle laisse derrière elle son fils Shuki Perlman et sa fille Tzipi Malach, huit petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Son plus récent descendant est né la semaine dernière.

L'opération "Gardien du mur" a fait au total une quinzaine de morts israéliens et des dizaines de blessés.