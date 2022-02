Israël: une pièce de théâtre contre la violence domestique annulée pour "violation" de la tradition islamique

"Nous éduquons les femmes à être faibles dès l'enfance et les hommes à prendre le contrôle des femmes"

Le maire de la ville de Jatt, dans le nord d'Israël a été contrait d'annuler dimanche une pièce de théâtre sur la violence à l'égard des femmes dans le secteur arabe, alors qu'une mère de trois enfants, âgée de 26 ans, a été grièvement blessée lors d'une fusillade à Lod.

La pièce, intitulée "Kolot" ("Les voix"), relate plusieurs situations où des femme et des jeunes filles décrivent la violence qu'elles ont subi dans leurs relations amoureuses, aboutissant au meurtre.

Le maire de la ville, Khaled Jarrah, a fait valoir le fait que la pièce de théâtre appelle essentiellement à une rébellion contre les rôles traditionnels de la famille et "viole la loi islamique."

Mise en scène par Hisham Suleiman, le directeur artistique du Nazareth Fringe Theatre, et promue par l'ONG de défense des droits des femmes Na'amat, la pièce a été créée en juin et a été jouée plus de 70 fois depuis, y compris au Festival "IsraDrama".

La pièce est rapidement devenue populaire, a affirmé Hisham Suleiman au Jerusalem Post, et a été jouée dans des dizaines de villes arabes.

"Nous éduquons les femmes à être faibles dès l'enfance et les hommes à prendre le contrôle des femmes", a-t-il déclaré. "Ma thèse est que la pièce peut empêcher un meurtre ou éviter qu'une femme soit entraînée dans un engrenage de la violence".

"Les femmes sont tuées parce qu'il y a ceux qui normalisent et exigent qu'elles se taisent lorsqu'elles sont menacées", a réagi la députée Aida Touma-Sliman en réponse à l'annulation du spectacle.

Le gouvernement actuel a alloué un budget conséquent pour mettre fin au fléau de la violence domestique qui touche particulièrement le secteur arabe.