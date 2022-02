Israël: des responsables de ministères, des proches de B. Netanyahou et des militants ciblés par la police via Pegasus (média)

"J'ai demandé au ministre de la Sécurité intérieure d'ordonner la création d'un comité de contrôle externe"

Le logiciel espion Pegasus du groupe NSO aurait été déployé contre de hauts responsables gouvernementaux, des maires, des chefs militants, des journalistes et des membres de la famille et des conseillers de l’ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou, a révélé lundi le second volet d'une enquête du quotidien économique israélien Calcalist.

Selon cette source, la police aurait utilisé le logiciel pour pirater les téléphones des anciens directeurs généraux des ministères des Finances, de la Justice, des Communications et des Transports.

Il aurait été également exploité contre l'éminent homme d'affaires Rami Levy, l'ancien PDG du site d'information WallaNews actuellement l'un des principaux témoins à charge dans le procès Netanyahou, Avner Netanyahou, fils de l'ancien Premier ministre ainsi que les dirigeants des manifestations contre la police menées par des Israéliens issus de la communauté éthiopienne.

Au total, les forces de l'ordre auraient employé Pegasus pour pirater les téléphones de dizaines de personnes non soupçonnées de crimes sans aucun contrôle judiciaire, affirme le Calcalist, sans préciser les périodes où les piratages ont eu lieu.

D'après l'Inspecteur général de la police israélienne, Kobi Shabtai, ces révélations concernent une période antérieure à sa prise de fonctions en janvier 2021.

"À la lumière des récentes publications concernant le fonctionnement des systèmes technologiques de la police israélienne dans les années qui ont précédé mon entrée en fonction, je me suis adressé au ministre de la Sécurité intérieure et lui ai demandé d'ordonner la création d'un comité de contrôle judiciaire externe et indépendant chargé d'examiner la question sous tous ses aspects", a-t-il réagi lundi.

"Ceci afin de restaurer la confiance du public dans la police israélienne d'une part, et de réglementer l'utilisation des technologies dans la police israélienne d'autre part", a-t-il souligné.

"Au cas où le comité constaterait des irrégularités et des manquements, ils seront traités conformément à la loi", a-t-il insisté.