Israël: ouverture d'une commission d'enquête après des accusations d'espionnage contre la police

"Nous devons comprendre exactement ce qu'il s'est passé" (Naftali Bennett)

Le ministre israélien de la Sécurité intérieure a annoncé lundi l'ouverture d'une commission d'enquête suite aux révélations publiées plus tôt sur un piratage à grande échelle mené par la police grâce au logiciel Pegasus, des "faits présumés très sérieux", selon le chef du gouvernement Naftali Bennett.

"J'ai décidé de mettre en place une commission gouvernementale pour enquêter en profondeur sur les violations des droits de civils et de leur vie privée", a déclaré Omer Barlev dans un communiqué.

Ces déclarations interviennent après de nouvelles révélations du quotidien économique israélien Calcalist affirmant que le logiciel espion Pegasus du groupe NSO aurait été déployé contre de hauts responsables gouvernementaux, des maires, des chefs militants, des journalistes et des membres de la famille et des conseillers de l’ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou.

"Selon des preuves émergentes, il semble que les délits présumés aient été commis lors des mandats des anciens responsables de police, des anciens ministres de la Sécurité intérieure et sous les gouvernements précédents", a-t-il précisé.

M. Barlev a par ailleurs promis que le comité d'examen étudiera "en profondeur et sous toutes leur formes toutes les allégations".

"Sous ma direction, ces délits ne se produiront pas", a-t-il martelé, "la police est sous ma responsabilité et mon autorité et je ferai en sorte que s'il y a eu violation de la démocratie lors de mandats précédents, je la dénoncerai et ne la laisserai pas se reproduire."

M. Bennett s'est de son côté engagé à "une réponse", estimant toutefois que le logiciel Pegasus était un outil "important dans la lutte contre le terrorisme".

"Mais (ces outils d'espionnage) ne sont pas destinés à être utilisés pour des campagnes de hameçonnage contre le public israélien ou des responsables, c'est pourquoi nous devons comprendre exactement ce qu'il s'est passé", a-t-il ajouté.