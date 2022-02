Israël: une maison de vente aux enchères en ligne propose des objets nazis dans son catalogue

"La place appropriée pour les objets historiques de la période de la Shoah est dans notre collection"

Au nombre des artefacts qui seront vendus prochainement par le site israélien d’enchères en ligne Pentagon Auctions figurent plusieurs objets ayant appartenu à des nazis, rapporte Israel Hayom.

Parmi eux, des poignards, un casque d'officier SS, un symbole nazi qui était vissé sur les voitures de hauts fonctionnaires du IIIe Reich, un drapeau de cinq mètres de long qui était accroché aux bâtiments officiels nazism ainsi que des insignes portées par les travailleurs forcés de l'usine automobile Daimler-Benz.

Yossi Pollack, directeur de l'organisation commémorative Dorot Hahemshech, qui gère un certain nombre de groupes Facebook relatifs à la Shoah, a affirmé avoir reçu de nombreuses plaintes de survivants, furieux que de tels articles soient vendus en ligne.

"Les gens m'ont écrit et m'ont demandé comment nous pouvions accepter qu'une telle chose se produise", a indiqué Yossi Pollack, qui a assuré qu’une même guerre serait menée contre cette initiative que contre la vente aux enchères de kits de tatouages nazis, envisagée il y a quelques mois.

Le président du mémorial et musée de Yad Vashem, Dani Dayan, a également dénoncé la vente.

"La place appropriée pour les objets historiques de la période de la Shoah est dans notre collection. Ils y sont conservés et servent de témoignage historique aux chercheurs et au grand public", a déclaré Dani Dayan.

"Le commerce de ces objets, qui s'est développé ces dernières années à la fois dans les maisons de ventes aux enchères et sur les sites de commerce en ligne, est problématique. Nous nous y opposons à la fois en raison de la faille morale que cela constitue, mais aussi parce que cela encourage et crée un marché pour les contrefaçons et la vente de ces artefacts", a souligné le président de Yad Vashem.

Eyal Benita, le dirigeant de Pentagon Auctions, a rejeté les plaintes de ce qu'il a appelé "les cœurs saignants et les pharisaïques".

"Certains des vendeurs de ces objets sont touchés par la précarité et souhaitent juste subvenir à leurs besoins. Tous les "héros" qui disent que ces articles devraient être donnés à Yad Vashem - laissez-les les acheter et en faire don eux-mêmes", a-t-il déclaré.

"Le vendeur en question est un homme qui a acquis les articles pour que les néo-nazis ne les achètent pas et qui a maintenant besoin d'argent. Si les bien-pensants sont intéressés à approcher le vendeur et à lui donner de l'argent, je renoncerai à la vente. Je ne suis qu'une passerelle. Je veux aider cet homme", a encore dit Eyal Benita.