Israël: des officiers démis de leurs fonctions pour l'incident dans lequel deux soldats ont été tués par des tirs amis

Selon l'enquête, les personnes impliquées dans l'incident ont "manqué de bon sens"

Le commandant adjoint de l'unité d'élite de Tsahal Egoz sera démis de ses fonctions et exclu des postes de commandement pendant les deux prochaines années, et le chef de l'unité sera exclu des postes de commandement, en raison de leur rôle dans la mort de deux officiers par des tirs amis le mois dernier.

D'autres officiers sont également démis de leurs fonctions et interdits d'exercer pendant deux ans.

Le commandant de l'unité Egoz a proposé sa démission, mais le chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kohavi, a refusé de l'accepter, ordonnant à la place qu'il termine son mandat dans l'unité et soit exclu des postes de commandement pendant les deux prochaines années.

L'enquête sur la mort des officiers a révélé que les personnes impliquées dans l'incident avaient "manqué de bon sens", soulignant qu'elles avaient initié une patrouille sans planification antérieure et avec leurs armes chargées et prêtes à être utilisées, en violation flagrante du protocole et des valeurs de Tsahal, selon le général de division de réserve Noam Tibon, qui a dirigé les investigations.

Le général Tibon a déclaré que de graves problèmes disciplinaires et une organisation profondément défectueuse étaient à l'origine de l'incident, ajoutant que la chaîne de commandement de l'unité aurait pu et dû intervenir en amont.

Il note qu'une nuit avant l'incident mortel, un soldat qui pensait avoir aperçu des individus suspects au loin avait également tiré en l'air, en violation du protocole requis.

Cet incident s'est produit après que des officiers de l'unité se soient rendus dans les communautés bédouines voisines pour rechercher un équipement de vision nocturne volé, interrogeant les gens et fouillant les maisons, en violation flagrante là aussi du protocole de l'armée.

Ces deux incidents étaient connus des chefs de l'unité Egoz, mais aucune mesure n'a été prise contre les personnes impliquées, ce qui, selon le général Tibon, aurait pu empêcher les dramatiques événements qui ont suivi.