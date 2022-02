Israël: des groupes environnementaux mettent en garde contre la construction d'une route pouvant mener à l'extinction d'un marais

Le marais constitue un point d'arrêt essentiel pour les oiseaux migrateurs

L'Autorité israélienne de la nature et des parcs et des groupes environnementaux ont tiré la sonnette d'alarme concernant le projet de construction d'une route qui, selon eux, menace l'existence du marais de Poleg, au sud de Netanya, la deuxième plus grande zone humide du pays.

Le plan a été déposé au Comité national des infrastructures ce mardi, dernier jour pour que les groupes publics et environnementaux enregistrent leurs objections avant que le projet ne soit approuvé.

Le marais fait partie de la plaine inondable de la rivière Poleg et abrite des centaines d'espèces d'animaux et de plantes, dont certaines sont en danger d'extinction.

Situé à l'est du kibboutz Yakum, c'est le seul vestige d'une zone humide qui s'étendait autrefois sur des centaines d'hectares et constitue un point d'arrêt essentiel pour les oiseaux migrateurs.

Ce petit coin de nature au milieu d'une zone urbaine est aussi très apprécié des milliers d'Israéliens qui s'y pressent chaque fin de semaine.

Des plans sont publics depuis des années pour augmenter de deux à quatre les lignes de chemin de fer traversant déjà le marais, entre la ville de Haïfa au nord et le kibboutz de Shefayim sur la côte centrale d'Israël. Deux lignes supplémentaires seront ajoutées entre Netanya et Shefayim.

Ces projets de constructions n'ont pas été combattus par les organisations environnementales car elles estiment que les transports publics doivent être augmentés pour réduire la pollution par les voitures.