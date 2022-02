Israël: le premier centre thérapeutique de Kfar Qassem pour personnes handicapées ouvre ses portes

Plus de 2.1 millions d'euros ont été investis

Le premier centre de jour thérapeutique pour personnes handicapées de la ville arabe Kfar Qassem en Israël ouvre ses portes.

Chimes Israel, une organisation à but non lucratif qui aide les personnes handicapées, va exploiter ce centre qui accueillera une cinquantaine de patients âgés de plus de 21 ans.

Pendant des décennies, les habitants de Kafr Qassem ont dû se rendre dans les centres des villes voisines pour se faire soigner.

"J'ai deux enfants épileptiques dans un état grave âgés de 26 et 27 ans... Nous devions nous rendre à Taibeh tous les jours, via une navette de la municipalité et il y avait beaucoup de problèmes avec ça", a déclaré Zohir Badir, un habitant de Kafr Qassem, qui a été actif pendant de nombreuses années dans les efforts pour construire ce centre dans la ville.

"Je suis content que les enfants soient près de moi pour que nous puissions venir rapidement s'il arrive quelque chose," a-t-il poursuivi.

Chimes Israel, en collaboration avec la municipalité de Kafr Qassem, la sécurité sociale (Bituach Leumi), la Fondation Simpsis, la Fondation Philip Morris et le Comité immobilier d'Israël, a investi plus de 8 millions de shekels (2.1 millions d'euros) dans le développement du centre.

Amal Taha, résidente de Kafr Qassem et mère de deux enfants, se réjouit elle aussi de l'ouverture du centre, déclarant: "j'ai deux filles avec des déficiences intellectuelles et motrices, confinées au lit, qui ne peuvent rien faire. Elles ont de beaux yeux mais elles ne voient pas. Maintenant qu'il y a un centre dans le village je suis tranquille, on peut venir tous les jours et avoir tout ce dont on a besoin", a-t-elle dit.