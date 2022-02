Israël: Naftali Bennett met en garde contre les menaces croissantes en mer

Il a salué les efforts déployés pour combattre les menaces

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré mardi qu'Israël travaillait avec les États-Unis et d'autres alliés régionaux pour lutter contre les menaces croissantes en mer, lors d'une visite de deux bases de la marine israélienne.

"Récemment, nous avons constaté une augmentation des menaces sur le front maritime, dans la navigation et les voies de navigation. Je vois certainement cela comme une menace, et nous devons savoir que la cible est l'État d'Israël, mais pas seulement [l'État d'Israël]. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de l'accroissement et du renforcement de la coopération stratégique avec les États-Unis dans le cadre d'exercices navals conjoints et avec d'autres alliés dans la région", a affirmé M. Bennett.

Le Premier ministre semble faire référence aux récentes attaques contre des navires appartenant à des Israéliens dans le golfe Persique et ailleurs dans le monde, qui auraient été menées par l'Iran après des frappes israéliennes sur des pétroliers iraniens.

La marine israélienne collabore de plus en plus avec la 5e flotte de la marine américaine, qui opère dans les mers du Moyen-Orient afin de faire face à ces menaces.

Israël coopère également de plus en plus avec Bahreïn et les Émirats arabes unis, avec lesquels il a normalisé ses relations en septembre 2020.

La semaine dernière, le ministre de la Défense Benny Gantz s'est rendu à Bahreïn, où il a rencontré des responsables de la défense bahreïnis ainsi que le chef de la 5e flotte américaine pour s'entretenir des menaces posées par l'Iran en mer et proposer de travailler ensemble pour les combattre.