Tel Aviv: 2 ouvriers tués après une chute du 40e étage d'un immeuble due à la défaillance d'un échafaudage

C'est la 3e fois ces dernières années que des ouvriers sont tués lors de l'effondrement d'un échafaudage

Deux ouvriers en bâtiment sont morts mercredi, chutant du 40e étage d'un immeuble en construction à Tel-Aviv à la suite de la défaillance d'un échafaudage.

Les deux hommes Ghazi Abu Sbeitan et Ahmad Ziyad al-Sayyad, résidents de Jérusalem-Est, et âgés d'une trentaine d'années, travaillaient sur le site d'un complexe d'appartements de luxe de la rue Harav Nissim dans le quartier de Bavli.

Les circonstances de l'accident n'ont pour l'heure pas été éclaircies, mais il semblerait qu'une plate-forme mécanique se soit écroulée.

C'est la troisième fois en quelques années que des ouvriers du bâtiment sont tués lors de l'effondrement d'échafaudages mécaniques.

Deux hommes sont morts sur un chantier en 2018 à Rosh HaAyin, un autre ouvrier a été tué dans un incident similaire à Tel Aviv l'année dernière.

Aucune poursuite n'a été engagée pour aucun de ces décès.

"Depuis plusieurs mois, nous avertissons la ministre de l'Economie (Orna Barbivai) et son adjoint Yair Golan de la situation précaire de la sécurité des travailleurs, sur les chantiers de construction et en général, détaillant une série de mesures qui devraient être prises", a indiqué Hadas Tagri, cheffe du Groupe contre les accidents de la construction et industriels, au quotidien Haaretz.

Selon le journal, sept ouvriers du bâtiment ont été tués cette année dans des incidents sur leur lieu de travail.