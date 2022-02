Israël: une loi obligeant les annonceurs à signaler les retouches sur leurs publicités passe en lecture préliminaire à la Knesset

Cette loi vise à protéger la construction identitaire des jeunes et prévenir les troubles alimentaires

Une loi sur la retouche photo qui obligerait les annonceurs à informer la population lors de l'utilisation du logiciel Photoshop sur des affiches de modèles a été adoptée en lecture préliminaire au Parlement israélien mercredi, rapporte le Jerusalem Post.

Une partie de cette loi propose de classer les publicités qui ne répondent pas aux exigences de la loi comme une injustice sociale et un crime.

Tout annonceur qui ne répond pas aux exigences énoncées et publie des publicités photoshoppées sans déclarer qu'elles ont été retouchées s'exposera à des amendes allant de 10.000 shekels (2700 euros) à des centaines de milliers de shekels.

"Les troubles alimentaires sont depuis longtemps un problème qui n'affecte pas uniquement les minorités", a déclaré la députée Limor Magen qui a soumis la proposition de loi. "Nous pouvons continuer à fermer les yeux sur les changements de société et de culture ou nous pouvons agir. J'ai choisi d'agir."

"Cette proposition de loi est un petit changement mais qui est très significatif pour les jeunes filles assises chez elles à la maison", a ajouté Mme Magen. "Quand j'entends une mère pleurer au téléphone parce que sa fille dit que les normes de beauté qu'elle voit dans les publicités nuisent à son image corporelle et à son estime de soi, je veux savoir que j'ai tout fait pour elles," a-t-elle encore déclaré.

Une autre proposition de loi passée en lecture préliminaire exigerait que les mannequins aient un poids minimum requis pour empêcher les entreprises d'utiliser des mannequins extrêmement minces et ainsi créer une norme de beauté inatteignable et dangereuse pour la construction identitaire des adolescents et jeunes adultes.