Israël: les ventes de téléphones portables classiques bondissent par crainte du logiciel espion Pegasus

"Les ventes ont augmenté de 200% la semaine dernière"

L'importateur israélien de produits Nokia a affirmé mercredi que les ventes de ses téléphones ont augmenté de 200% au cours de la semaine dernière.

Ce bond serait dû à l'inquiétude des Israéliens face à des logiciels d'espionnage sophistiqués comme Pegasus de NSO Group, après que des rapports ont révélé que la police espionnait des civils.

Les appareils classiques ont une connectivité Internet limitée, voire inexistante, ne permettent pas de naviguer et ne disposent pas de plateformes de messagerie telles que WhatsApp, Telegram et autres - ce qui les rend plus difficiles à infiltrer.

Le journal financier Calcalist, qui n'a pas cité de sources ou de preuves, a rapporté lundi que des logiciels espions ont été déployés sans le contrôle judiciaire requis contre des hauts fonctionnaires, des maires, des dirigeants militants, des journalistes, ainsi que des membres de la famille et des conseillers de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou.

Selon les données fournies à Walla news, au cours des trois derniers jours, plus de 4.000 téléphones Nokia simples ont été achetés. Au cours d'une semaine, entre 1.000 et 2.000 appareils sont habituellement vendus.

Liav Ron, responsable de la marque Nokia au sein du H.Y. Group, a déclaré à Walla qu'"il y a une augmentation fulgurante de la vente de téléphones d'ancienne génération... Ce sont de simples téléphones qui ont connu une augmentation folle des ventes. C'est sorti de nulle part".

Le téléphone le plus simple disponible, qui comprend uniquement la possibilité de recevoir et de passer des appels et d'envoyer et de recevoir des SMS, coûte environ 100 shekels (27 euros).

Les téléphones de la société finlandaise Nokia, autrefois omniprésente, restent populaires chez certains ultra-orthodoxes en Israël, qui évitent l'accès à l'internet mais veulent néanmoins être joignables lorsqu'ils sont loin de chez eux. Ils sont aussi parfois utilisés par des personnes âgées qui trouvent les smartphones difficiles à manipuler.