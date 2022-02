ANALYSE | Pegasus: le scandale qui éclabousse la police israélienne

Beaucoup réclament une commission d'enquête d'Etat présidée par un juge de la Cour suprême

C’est un immense pavé dans la mare que le quotidien économique israélien "Calcalist" a lancé en début de semaine en publiant une liste de 26 personnalités israéliennes dont les téléphones auraient été illégalement espionnés par la police, grâce au fameux logiciel Pegasus produit par NSO. Parmi ces personnalités, d'anciens directeurs généraux de ministères, des hommes d'affaires, des journalistes, des célébrités israéliennes, mais également des personnalités liées de près au dossier 4000 (Bezek-Walla) ainsi qu’un certain Avner Netanyaou, le fils le plus discret de l'ancien Premier ministre israélien!

Ces révélations se rajoutent aux soupçons déjà publiés il y a deux semaines, selon lesquels le téléphone de Shlomo Filber, l'un des principaux témoins à charge dans le procès de Benyamin Netanyahou, aurait lui aussi été espionné abusivement par les enquêteurs de la police.

Les médias israéliens sont unanimes : cette affaire est un véritable tremblement de terre juridico-politique. Elle stupéfait l'opinion publique israélienne qui avait déjà une piètre image de sa police – seuls 29% des Israéliens lui font confiance selon un sondage -, et ébranle gravement l'un des piliers de la démocratie israélienne. Ce scandale pourrait aussi impacter lourdement le monde de la justice, et avoir des répercussions dramatiques sur le procès de Benyamin Netanyahou.

Le sentiment général est que dans la conjoncture actuelle, seule une commission d'enquête d'Etat présidée par un juge de la Cour suprême et disposant de très larges prérogatives, pourra faire le clair sur tout usage frauduleux du logiciel Pegasus par les services d'investigations de la police.

Cette dernière a contribué à amplifier la méfiance à son égard en prétendant au début de la crise qu'elle n'avait jamais utilisé Pegasus, ce qu’elle a ensuite démenti… Et pour rajouter au malaise, un ancien officier supérieur de la police a révélé que le parquet était au courant de l'usage abusif du logiciel.

L'ancien patron de la police sur la sellette

Ce scandale suscite de nombreuses interrogations: qui a donné l'ordre d'espionner les portables de ces 26 personnalités, et pour quels motifs? Cet usage frauduleux de Pegasus a-t-il permis d'incriminer des élus locaux et de les condamner? A-t-il modifié le cours de certaines enquêtes? Le parquet était-il au courant de ces agissements, comme le prétend un ex-officier supérieur de la police? Les a-t-il cautionnés? Et enfin, l'enquête contre Netanyahou a-t-elle été affectée par des pratiques frauduleuses telles que l'utilisation abusive de Pegasus?

L'inspecteur-chef Rony Alsheikh, qui fut le patron de la police entre 2015 et 2018, pourrait détenir les réponses à plusieurs de ces questions. Et pour cause. Avant de diriger la police, Alsheikh était le numéro 2 du Shin Bet. A ce titre, il avait expérimenté les capacités technologiques exceptionnelles de Pegasus, déjà en service au sein des renseignements intérieurs, et c’est sous son mandat que le logiciel a été introduit dans les services d'investigations de la police.

Enfin, c'est lui qui a ouvert les enquêtes contre Netanyahou, et qui a été en première position dans la recherche de preuves pouvant l'incriminer. Peu avant son départ de la police en 2018, c'est aussi lui qui a recommandé au parquet d'inculper ce dernier de corruption, fraude et abus de confiance dans les dossiers 1000, 2000, et 4000.

Cela suffirait à faire d'Alsheikh un "parfait suspect". Mais après un mutisme de plusieurs jours, celui-ci a démenti les accusations qui pèsent sur lui: "Il est impossible que la police ait pu espionner sans l'aval d'un juge!", a-t-il affirmé. Seul problème: dans le passé, Roni Alsheikh aurait plus d'une fois été surpris en flagrant délit de mensonge….

Les juges de Netanyahou ne pourront faire abstraction du scandale

Pour l'instant, le gouvernement a mandaté une commission d'enquête aux pouvoirs limités pour faire le clair sur cette affaire. Quant au procès de Netanyahou, il a été suspendu jusqu’à dimanche à la demande commune des avocats de la défense et des juristes du parquet. Le temps pour ces derniers de vérifier si tous les éléments se rapportant à Shlomo Filber ont été obtenus légalement. Désormais, ce témoignage qui doit débuter la semaine prochaine revêt une importance plus que capitale.

Mais quoi qu'il advienne, le tribunal de district de Jérusalem ne pourra faire abstraction des bruits de fond qui accompagnent ce procès. Les juges connaissent la loi. Ils savent que, contrairement au droit américain, le droit israélien considère comme recevable une preuve recueillie frauduleusement par les enquêteurs. Mais ils comprennent aussi qu'ils devront être prudents et rigoureux, et que l'opinion publique ne pourra tolérer qu'une condamnation d'un ancien Premier ministre repose sur un tissu de preuves obtenues frauduleusement.

Certains juristes considèrent que l'affaire Pegasus risque, soit de prolonger le procès de Benyamin Netanyahou, soit de contraindre la nouvelle conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, à conclure avec l'ancien Premier ministre un accord de plaidoyer révisé à la baisse, pour éviter une totale déconvenue.

Une chose est sûre : ce scandale ébranle de nombreuses convictions en Israël. Les inconditionnels de Benyamin Netanyahou le brandissent comme preuve irréfutable d'un complot ourdi par les "pouvoirs non-élus", tels que le parquet et la police, afin de destituer l'ancien Premier ministre. Même dans certains cercles de la gauche israélienne le choc est palpable: l'éditorialiste d'extrême gauche du Haaretz Gideon Levy, qui d'ordinaire défend la cause palestinienne, a décidé, cette semaine, de voler au secours de Netanyahou: "Une première conclusion s'impose", a-t-il écrit: "La police et le parquet ont bien décidé d'incriminer Netanyahou!"

Au sein d'une partie grandissante de l'opinion publique, le doute s'installe. Les questions fusent. Les interrogations se bousculent: et si c'était vrai? Et si, comme le prétend Netanyahou depuis le début de l'enquête, la justice avait tenté de se substituer à la volonté du peuple en cherchant, par tous les moyens, à le chasser du pouvoir?

Ces Israéliens-là sont de bonne foi. Ils aspirent réellement à protéger leur démocratie et sont effrayés à l'idée qu'elle ait été salie. Ceux-là veulent connaitre la vérité avec un grand V, sans manipulation. Ils veulent savoir si ces fameux gardiens de la démocratie dont ils vantaient, il y a peu, les mérites, sont solides et intègres, ou bien s'ils ont été irrémédiablement infectés par un virus bien plus dangereux que celui qui nous préoccupe depuis deux ans…