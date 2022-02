Le vaccin Pfizer très sûr pour les fœtus des femmes enceintes (étude israélienne)

La recherche n'a trouvé aucune différence perceptible entre les femmes vaccinées et les non-vaccinées

Une nouvelle étude menée par le prestataire de soins Maccabi montre que les vaccins contre le coronavirus de Pfizer sont très sûrs pour les fœtus des femmes enceintes.

L'étude publiée ce jeudi dans la revue médicale JAMA Pediatrics est basée à partir d'observations sur 17.000 femmes enceintes qui ont été vaccinées, ainsi que 7.000 qui ne l'ont pas été, entre mars et octobre 2021.

Les chercheurs ont examiné les naissances prématurées, les hospitalisations, les anomalies congénitales et la mortalité infantile, et n'ont constaté aucune différence statistique entre les deux groupes dans quelque domaine que ce soit.

La mortalité infantile était de 0,1% dans les deux groupes ; les naissances prématurées étaient de 4,2% pour les bébés dont les mères étaient vaccinées et de 4,8% pour ceux dont les mères ne l'étaient pas ; les malformations étaient de 1,5% pour les personnes vaccinées et de 2,1% pour celles qui ne l'étaient pas ; et les hospitalisations chez les nouveau-nés étaient de 5,1% pour les mères vaccinées et de 5,3% pour celles qui n'étaient pas vaccinées.

L'étude montre également que ces résultats étaient également valables pour 2.000 nouveau-nés dont les mères avaient été vaccinées au cours du premier trimestre - considéré comme la période la plus sensible pour les fœtus.