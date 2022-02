Israël/Covid-19: de nouveaux assouplissements des restrictions sanitaires attendus

Le ministère pourrait lever la recommandation de porter un masque lors des rassemblements en plein air

Les autorités devraient discuter de la levée de restrictions supplémentaires liées au coronavirus la semaine prochaine, alors que les données du ministère de la Santé publiées vendredi montrent que la vague provoquée par le variant Omicron continue de s'atténuer.

Le nombre de patients graves est resté élevé pendant la baisse progressive de la morbidité au cours des derniers jours, s'élevant à 1.074 vendredi. Mais ce chiffre est en baisse par rapport aux 1.259 de dimanche, le nombre le plus élevé enregistré en Israël depuis le début de la pandémie.

Parmi les personnes actuellement dans un état grave, 267 sont sous respirateur artificiel.

Au total, 2.354 personnes sont hospitalisées ce vendredi, dont 346 se trouvent dans un état critique, selon les chiffres du ministère.

Le ministère de la Santé a indiqué que les cas graves étaient beaucoup plus fréquents chez les personnes non-vaccinées. Parmi les patients non-vaccinés âgés de 60 ans et plus, on comptait 361,1 cas graves pour 100.000 personnes, contre 30,4 pour leurs homologues vaccinés.

Jeudi, 27.723 nouveaux cas de coronavirus ont été diagnostiqués, alors que le nombre de cas actifs est tombé à 303.188.

Le bilan des décès depuis le début de la pandémie s'élève à 9.431, avec au moins 285 décès dus à des complications au cours de la semaine écoulée, a précisé le ministère de la Santé. Ce chiffre marque une baisse de 28% des décès de la maladie par rapport à la semaine précédente.

Selon les médias israéliens, les responsables du ministère de la Santé devraient discuter la semaine prochaine de l'assouplissement de certaines restrictions liées au virus, notamment la recommandation de porter un masque lors de rassemblements en plein air.

Israël a assoupli les exigences relatives au "passeport vert, alors que la vague de virus continuait à diminuer. Il n'est plus nécessaire de présenter le document prouvant la vaccination, la guérison ou un test négatif récent dans les restaurants, les cinémas, les salles de sport et les hôtels.

La preuve d'un "passeport vert" valide sera toujours exigée pour accéder à l'intérieur des sites où le risque d'infection est plus élevé, comme les salles de spectacles et les boîtes de nuit.