Les femmes sont presque deux fois plus susceptibles de signaler des effets secondaires du vaccin (étude israélienne)

Les femmes étaient presque deux fois plus susceptibles que les hommes de signaler des effets secondaires après avoir reçu le vaccin de Pfizer, selon une étude israélienne publiée la semaine dernière.

L'étude a examiné les rapports adressés au ministère de la Santé par des personnes ayant subi des effets secondaires après avoir reçu une dose du vaccin Pfizer-BioNTech entre décembre 2019 et juin 2021. Elle comprenait également trois enquêtes supplémentaires réalisées en juin et septembre de l'année dernière.

Les chercheurs ont examiné les différences entre les sexes, et ont constaté que les femmes étaient 1,89 fois plus susceptibles de signaler des effets secondaires après la première dose de vaccin et 1,82 fois plus susceptibles après la deuxième dose.

"Nous ne savons pas quel mécanisme est impliqué, mais cela peut être lié à des différences entre les sexes dans le système immunitaire ou dans la perception des effets secondaires. L'une des possibilités est que le système immunitaire des femmes réagisse plus fortement que celui des hommes aux antigènes étrangers", a déclaré Manfred Green, chercheur principal de l'étude, cité par le site israélien NoCamels.

La fatigue et la douleur dans le bras à l'endroit de l'infection sont autant d'effets secondaires légers courants du vaccin Pfizer. Les effets secondaires graves étaient beaucoup plus rares.

Selon l'étude, le ratio de femmes signalant des douleurs au bras après avoir reçu le vaccin était sept fois plus élevé après la première dose et 4,13 fois plus élevé après la deuxième dose.

L'étude indique que la proportion de femmes signalant des maux de tête après avoir reçu le vaccin était également plus élevée que celle des hommes - 9,15 fois plus élevée après la première dose et 3,28 fois plus élevée après la deuxième dose.

L'étude a été publiée dans la revue médicale Vaccines.