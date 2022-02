Le secrétaire général de l'OCDE en visite en Israël cette semaine

Cette visite vise notamment à promouvoir des réformes économiques et structurelles en Israël

Le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Matthias Korman, effectuera une visite en Israël du 13 au 15 février, en compagnie de trois directeurs de l'organisation dans les secteurs de l’Education, l’Economie et Agriculture et la Fiscalité.

Matthias Korman rencontrera le Premier ministre Naftali Bennett, le président Isaac Herzog, différents ministres ainsi que le gouverneur de la Banque d'Israël et le président de l'Autorité de l'innovation.

Le but de sa visite est d'améliorer les activités de l'Etat hébreu au sein de l'OCDE, et de renforcer la coopération entre le pays et l’organisation afin de promouvoir des réformes économiques et structurelles en Israël.

Le secrétaire général de l’OCDE prendra également part à une réunion spéciale du cabinet pour discuter des développements économiques en Israël dans le contexte de la crise du coronavirus, de la réforme fiscale internationale menée par l'OCDE, mais aussi des recommandations de l'organisation dans le domaine de l'éducation et de la lutte contre le coût de la vie.

L'OCDE est considérée comme l'une des organisations économiques les plus importantes et les plus influentes au monde.

Fondée en 1961, elle se compose de 38 pays qui partagent des valeurs communes d'économie de marché, de régime démocratique, d'état de droit, de transparence et d'engagement pour le progrès et le bien-être socio-économique.

Israël, qui a rejoint l'OCDE en 2010, est régulièrement épinglé par les rapports de l’organisation qui pointent notamment les trop grandes disparités économiques, le taux de pauvreté infantile ou les bas salaires des enseignants dans le pays.