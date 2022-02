Israël/Covid: le nombre de cas graves devrait bientôt passer sous la barre des 1.000 (expert)

Le nombre de patients hospitalisés reste élevé malgré la baisse de la morbidité de ces derniers jours

Le professeur Eran Segal, l'un des principaux conseillers du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus, a déclaré samedi le nombre de patients Covid, hospitalisés dans un état grave, devrait passer sous la barre des 1.000 la semaine prochaine, alors que la cinquième vague continue de s'atténuer.

"Nous estimons que les infections vont continuer leur tendance à la baisse, et d'ici la semaine prochaine, nous pourrions avoir 10.000 ou 20.000 cas par jour, et d'ici la fin de la semaine prochaine, nous serons sous la barre des 1 000 cas graves dans les hôpitaux. Peut-être même que nous atteindrons 800", a déclaré Eran Segal sur Channel 12.

Le nombre de patients graves reste élevé malgré la baisse progressive de la morbidité de ces derniers jours. On en comptait 1.057 dimanche, ce qui reste toutefois bien en deçà des 1.259 recensés dimanche dernier, le nombre le plus élevé enregistré en Israël depuis le début de la pandémie.

Selon le ministère de la Santé, 18.020 personnes ont été testées positives au coronavirus samedi. Le taux de contamination d'infection continue de baisser et se situe désormais à 0,73 ; un chiffre qui indique que l'épidémie est en déclin.

En fin de semaine, 27 patients sont décédés, portant à 9.466 le nombre de morts du coronavirus en Israël.

Le ministère de la Santé a indiqué que les cas graves étaient beaucoup plus fréquents chez les personnes non vaccinées. Parmi les patients non vaccinés âgés de 60 ans et plus, on a recensé 349,2 cas graves pour 100 000 personnes, contre 28,8 pour les malades vaccinés.

Vendredi, il ne restait plus que 298.454 cas actifs selon le ministère de la Santé, bien que les experts estiment que le nombre réel est beaucoup plus élevé.

Selon Eran Segal, à la fin de la cinquième vague provoquée par le variant Omicron, au moins la moitié des plus de 9 millions d'habitants d'Israël auront probablement été infectés.