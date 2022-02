Israël: l'UE "préoccupée" par les affrontements à Sheikh Jarrah

"Les provocations irresponsables doivent cesser"

La délégation de l’Union européenne auprès des Palestiniens s'est dit dimanche "préoccupée" par les violents affrontements dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est qui ont eu lieu ce matin et samedi soir.

Au moins deux personnes ont été blessées et six autres arrêtées après des heurts à Sheikh Jarrah tôt dimanche matin.

Les affrontements ont éclaté après que la maison d'une famille juive a été prise pour cible dans une attaque à la bombe incendiaire vendredi soir, et que le député d'extrême droite Itamar Ben Gvir a annoncé sa volonté d'installer son bureau dans ce quartier.

"Nous sommes préoccupés par les développements en cours à Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, avec de violents affrontements qui ont fait plusieurs blessés et des arrestations. Les incidents de violence des colons, les provocations irresponsables et autres actes d'escalade dans cette région sensible ne font qu'alimenter de nouvelles tensions et doivent cesser", a tweeté la délégation de l'UE.

Les heurts à Sheikh Jarrah avaient entraîné en mai dernier un conflit de 11 jours entre Israël et la bande de Gaza où plus de 4.300 roquettes avaient été tirées sur le territoire israélien.

Le porte-parole du Hamas à Jérusalem, Muhammad Hamada, basé dans la bande de Gaza, a notamment estimé que "les attaques des colons contre Sheikh Jarrah pourraient enflammer toute la Palestine".