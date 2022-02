Israël: une loi n'est pas "nécessaire" pour être "humain" (chef d'état-major)

"Vous avez besoin de valeurs et d'humanité, et cela ne nécessite aucune loi"

La crainte des poursuites pénales ne devrait pas être la seule raison pour laquelle les soldats n'en viennent pas à commettre des actions comme celle qui a conduit à la mort d'un Palestinien de 78 ans le mois dernier, a déclaré dimanche le chef d'état-major israélien, Aviv Kochavi.

"Vous n'avez pas besoin d'une loi pour vous ordonner de ne pas laisser un homme de 80 ans dans le froid lors d'une opération, et peu importe qu'il ait 80 ou 18 ans", a-t-il souligné lors de la cérémonie de prestation de serment des juges militaires et de l'attribution du grade de général de division au président de la nouvelle cour d'appel militaire, Orly Markman.

"Vous avez besoin de valeurs et d'humanité, et cela ne nécessite aucune loi", a-t-il expliqué.

Le haut responsable militaire faisait référence à Omar Abdalmajeed Asad, 78 ans, également ressortissant américain, qui a été retrouvé mort le 12 janvier après avoir été détenu dans le village de Jiljilya. Une autopsie palestinienne a révélé qu’il avait subi un arrêt cardiaque causé par le stress.

"La responsabilité des normes et des valeurs de l'armée israélienne appartient à nos commandants et jusqu'au dernier soldat, et bien sûr à la chaîne de commandement", a rappelé le chef d'état major lors de l'événement qui se tenait à la résidence présidentielle à Jérusalem, en présence notamment du chef d'Etat, Isaac Herzog, du ministre de la Défense, Benny Gantz, et de la présidente de la Cour suprême, Esther Hayut.

"Nous exigeons que nos commandants dirigent avec ces valeurs sans avoir besoin des panneaux indicateurs d'un système judiciaire", a-t-il lancé.

"Bien sûr, nous avons besoin (d'un système judiciaire), mais la responsabilité des normes et des valeurs de l'armée est la nôtre, celle des commandants", a-t-il ajouté.