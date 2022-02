Israël: un biologiste de l’Université de Tel-Aviv parmi les 26 meilleurs jeunes chercheurs du monde

Le Dr. Uri Ben-David est spécialisé en génétique du cancer

Le Dr. Uri Ben-David, de la Faculté de médecine de l’Université de Tel-Aviv, spécialisé dans la recherche en génétique du cancer a été sélectionné par l'Organisation européenne de biologie moléculaire (EMBO) parmi les 26 meilleurs jeunes chercheurs du monde entier.

Il recevra un prix destiné à financer ses recherches.

L'Organisation européenne de biologie moléculaire a pour but entre autres de promouvoir la recherche biologique et le partage des connaissances.

Elle publie chaque année un petit nombre de chercheurs en début de carrière, ayant fait preuve de leur excellence.

Le Dr. Uri Ben-David est spécialisé en génétique du cancer et chercheur à la Faculté de médecine de l'Université de Tel-Aviv. Dans le cadre de sa recherche post-doctorale, il a publié une étude dans la revue Nature révélant comment l’évolution des cellules cancéreuses cultivées in vitro modifie leur réaction aux médicaments, et proposant des approches innovantes pour faire face à ce problème.

"Je suis ravi de rejoindre l'Organisation européenne de biologie moléculaire, et j'apprécie grandement l'opportunité qu’elle offre à mon laboratoire", a déclaré le Dr. Ben-David. "J'espère que la participation à cette organisation contribuera à renforcer nos relations avec des scientifiques de premier plan en Europe".

Les recherches menées dans son laboratoire portent sur le phénomène qui se produit au cours du développement du cancer et de sa propagation, appelé aneuploïdie.

Les études du Dr. Ben-David combinent des approches expérimentales et informatiques pour déchiffrer les mécanismes biologiques sous-jacents à ce phénomène, comprendre comment il contribue au développement de la maladie et trouver des moyens de l'exploiter pour cibler sélectivement les cellules cancéreuses.