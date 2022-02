Israël: "l'extrême droite veut que le Hamas mette le feu à la région" (Omer Barlev)

Le député Itamar Ben Gvir refuse de quitter le quartier tant que la sécurité ne sera pas renforcée

Le ministre de la sécurité publique, Omer Barlev, a déclaré lundi soir dans un communiqué que les policiers, les soldats et les gendarmes assureront la sécurité d'Israël, et "pas ceux qui cherchent à attirer l'attention et qui installent une table en plastique à Sheikh Jarrah dans l'espoir que le Hamas l'écoute".

Ces commentaires visent le député Itamar Ben Gvir, qui avait déclaré quelques heures plus tôt qu'il refuserait de quitter le quartier sensible de Jérusalem-Est tant que la sécurité n'y serait pas renforcée, accusant la police et d'autres acteurs d'abandonner les familles de Juifs qui ont emménagé dans la zone majoritairement palestinienne.

Il accuse ses adversaires politiques de "monter des spectacles et d'attendre que le Hamas applaudisse". Ensemble, ils espèrent mettre le feu au Moyen-Orient".

Des policiers ont été déployés dans le quartier mais des affrontements de faible intensité ont eu lieu, le Croissant-Rouge faisant état de quatre blessés parmi les émeutiers palestiniens.

Une vidéo montre une personne en train d'être arrêtée. Il n'y a pas de déclaration officielle de la police sur les arrestations, mais on peut entendre un officier de police dans la vidéo dire que les "détenus sont sous contrôle".

Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté deux suspects dans l'attentat à la bombe incendiaire contre une maison juive dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, a annoncé la police lundi.

Personne ne se trouvait à la maison lors de l'incident du week-end, qui a contribué à l'escalade des tensions dans le quartier et a déclenché de nouveaux affrontements samedi et dimanche. Un officier de police qui est entré dans la maison en feu a été légèrement blessé par l'inhalation de fumée.