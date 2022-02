Israël: inauguration du palais culturel de Rahat en présence du président Herzog

Le président a annoncé l'élaboration d'un plan global pour le développement de la communauté bédouine

Le palais culturel de la plus grande ville bédouine d'Israël, Rahat, a ouvert ses portes mardi, en présence du président de l'Etat Isaac Herzog qui a prononcé une allocution.

"Le Palais de la Culture, qui a été inauguré aujourd'hui, est un centre d'espoir et de respect. C'est un aspect important de la prospérité de Rahat, qui contribue à la rendre plus belle et plus sûre", a déclaré M. Herzog.

"La lutte pour la préservation de la vie et la primauté du droit est notre lutte à tous. Au lieu de semer la haine et le chaos, nous devons semer l'espoir pour récolter les fruits du partenariat. Je sors de cet événement en étant plus optimiste," a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1493570310725062656 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le président a annoncé l'élaboration d'un plan global pour le développement de la communauté bédouine dans le Néguev, soulignant qu'elle "le mérite pleinement et qu'elle constitue une partie importante du tissu de la société israélienne."

Aiob Abo Madegam Inauguration du palais culturel de Rahat, le 15.02.22

Deux concerts de musique bédouine et orientale du conservatoire de Rahat ainsi qu'un spectacle de la troupe du Théâtre Aliamama de Rahat ont eu lieu lors de la matinée d'ouverture ce mardi.

"La communauté de Rahat et de ses environs est consommatrice de culture. L'impact de la culture, de l'art et des loisirs sur nos vies est bien plus important que nous ne le pensons. La culture affecte la conscience et tous les domaines de la vie. Grâce à un spectacle, par exemple, les adolescents peuvent parfois trouver leur place et rêver d'un avenir différent," a déclaré Foad Alzeadna, directeur du centre communautaire de Rahat, à i24NEWS.

"Le défi qui nous attend comprend la création d'un contenu intéressant tout en offrant une liberté d'expression artistique et une vision critique. Ils s'agit aussi de mettre en avant les enjeux significatifs pour promouvoir la qualité de vie, avec pour objectif une communauté diversifiée," a-t-il poursuivi.

Le gouvernement actuel a alloué un budget conséquent au développement de la société arabe et à l'éradication de la criminalité dans ce secteur.