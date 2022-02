Israël: les prix des appartements continuent de monter en flèche, avec une augmentation de 11,3% en 2021

Les prix des habits et des chaussures ont baissé de 5%

Le Bureau israélien central des statistiques a publié les chiffres du coût de la vie en 2021 mardi, montrant que les prix des appartements continuent de monter en flèche et ont augmenté de 1,5% en novembre-décembre 2021, soit une hausse globale de 11,3% sur l'année écoulée par rapport à la même période l'an dernier.

Entre novembre et décembre 2021, les prix des logements dans le nord ont augmenté de 2,4%, au centre de 2,3%, à Haïfa de 1,4%, à Jérusalem de 1,2%, à Tel-Aviv de 1,1% et dans le sud de 0,7% .

De plus, il y a eu une augmentation des prix des fruits et légumes frais qui de 2,1% et des aliments de base de 1,3%.

Les prix des meubles et équipements ménagers ont quant à eux augmenté de 0,7 %.

Concernant le coût des transports, la hausse est de 0.5%.

De plus, les prix du prêt-à-porter et des chaussures ont baissé de 5 %, tandis que la culture et le divertissement ont baissé de 0.9%

Le ministre des Finances Avigdor Lieberman a promis à la commission des affaires économiques de la Knesset que "d'ici deux semaines, un filet de sécurité pour les travailleurs indépendants serait mis en place".

De nombreuses protestations ont eu lieu à travers le pays ces dernières semaines contre la hausse des prix.