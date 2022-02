Un hôpital israélien va tester le vaccin Pfizer spécifique à Omicron, premier essai hors des États-Unis

"Les vaccins sont le seul moyen de faire reculer la pandémie mondiale de coronavirus"

Un hôpital israélien est sur le point d'organiser des essais pour une version spécifique du vaccin de Pfizer pour le variant Omicron, devenant ainsi le premier centre médical hors des États-Unis à tester les vaccins.

La société pharmaceutique travaille depuis des mois sur une version de son vaccin qui offrira une meilleure protection contre les variants.

Omicron est capable d'infecter les personnes vaccinées dans de nombreux cas, mais les infections sont moins graves que pour les personnes non vaccinées.

Pfizer mène déjà son propre essai sur la nouvelle version du vaccin aux États-Unis et, lundi, le Sheba Medical Center, près de Tel-Aviv, a annoncé qu'il serait le premier établissement non américain à organiser des essais. Il devrait commencer ses recherches dans les prochains jours.

La professeure Gili Regev-Yochay, directrice de l'unité de prévention et de contrôle des infections du Sheba Medical Center, a qualifié l'essai d'"extrêmement important alors que le monde continue de traiter et de combattre ces variants et peut-être d'autres à l'avenir."

"Les vaccins sont le seul moyen de faire reculer la pandémie mondiale de coronavirus", a-t-elle déclaré.

L'étude a été conçue par Sheba en collaboration avec Pfizer, et approuvée par les autorités sanitaires réglementaires, notamment le ministère israélien de la Santé et le comité d'Helsinki, un organisme international qui supervise les essais cliniques sur l'homme.

Les injections seront administrées en tant que quatrième dose de vaccin à des adultes âgés de 60 ans et plus.

Environ 200 participants prendront part à la recherche, issus d'une étude en cours qui surveille de près la réaction des agents de santé aux vaccins.