ANALYSE | Le Hamas suspend l'équation liant Jérusalem à Gaza

Le Hamas veut montrer sa force à Jérusalem et à Gaza tout en épargnant une guerre à la population gazaouie

Ce sont de véritables bouteilles incendiaires qui ont embrasé ces derniers jours le quartier de Shimon Hatzadik, connu également sous le nom de Sheikh Jarrah. Ces cocktails Molotov, lancés selon les soupçons par deux Palestiniens, ont détruit la maison de la famille juive Yushuvayev vendredi dernier. Le lendemain, un véhicule conduit par un Palestinien a percuté un jeune habitant israélien, le blessant sérieusement.

Pour le député sioniste d’extrême droite Itamar Ben Gvir, c'en était trop! Pour protester contre cette "insécurité" ambiante, celui-ci a donc décidé d'installer, dès dimanche, son "bureau parlementaire" - en fait une modeste tente- au cœur du quartier de la discorde. Une manière pour lui de faire acte de présence, de pousser les forces de police à le protéger et, au passage, de garantir la sécurité des habitants juifs. Face à lui, Ben Gvir a retrouvé sur place de "vieux camarades" du Parlement israélien: les députés de la Liste arabe unifiée Ofer Kassif et Ahmed Tibi, venus, eux, prêter main-forte aux résidents arabes, le tout sur fond de manifestations, de vives échauffourées et d'arrestations d'émeutiers des deux camps.

Shimon Hatzadik, le quartier de la discorde

Shimon Hatzadik est un ancien quartier juif situé au bas du mont Scopus, dans la partie est de Jérusalem. Abandonné en 1948 par la population juive après le départ des forces britanniques, des Arabes s’y sont installés entre 1948 et 1967. Or, depuis la réunification de Jérusalem en 1967, les familles juives propriétaires des maisons du quartier réclament l'expulsion de ces résidents palestiniens. Mais ces derniers refusent, en dépit d'un verdict récent et sans appel de la Cour Suprême confirmant la propriété juive de ces habitations.

Au fil des ans, ce litige s'est amplifié et le quartier a régulièrement été le théâtre d'affrontements entre supporters des deux communautés. Le dernier round de violences remonte au début du mois de mai dernier. Le Hamas avait alors encouragé l’escalade et posé une nouvelle équation, en affirmant que toute tension dans Jérusalem aurait de graves répercussions sécuritaires pour Israël dans le sud du pays. Résultat: ces violences qui avaient débuté à Sheikh Jarrah se sont terminées par l'opération militaire "Gardien du Mur" à Gaza entre le 10 et le 21 mai, après que le Hamas a osé tirer des missiles en direction de Jérusalem. Ceci explique pourquoi, au sein des forces de sécurité, on redoute ces derniers jours un "remake" de ces événements.

Le Hamas est affaibli à Gaza et à Ankara

Pourtant, la situation qui prévalait en mai dernier pour le Hamas a changé au moins pour deux raisons essentielles: d’abord parce qu’à l'époque, le groupe terroriste était au sommet de sa force et qu’il entendait le prouver en priorité à Mahmoud Abbas, alors que celui-ci venait d'annuler la tenue d'élections législatives et présidentielles dont les issues semblaient acquises au Hamas. Qui plus est, l'équation Jérusalem est égale à Gaza avait considérablement séduit la rue palestinienne. Le groupe palestinien avait donc tout intérêt à soigner sa cote de popularité en tirant des missiles vers Jérusalem, et en provoquant ainsi une nouvelle confrontation armée avec Israël.

Le second changement majeur est qu’en mai dernier, le gouvernement Netanyahou vivait ses derniers jours et le Hamas avait considéré que l'ancien Premier ministre était tellement embourbé dans la crise politique, qu'il ne riposterait pas avec la même fermeté à ses provocations à partir de Gaza, estimation qui s'est avérée par la suite en partie erronée.

Aujourd'hui, la situation du Hamas s'est considérablement modifiée tant sur le plan intérieur qu'à l'extérieur. Sur le plan intérieur, le mouvement intégriste fait l'objet de critiques de plus en plus vives au sein de la population gazaouie. Par conséquent, il n'a pas d'intérêt immédiat à faire subir à cette population une nouvelle opération militaire israélienne.

Sur le plan extérieur, le principal allié du Hamas, Recep Tayyep Erdogan, a décidé, on le sait, d'enclencher un rapprochement très net avec Israël, qui doit se concrétiser le mois prochain avec la visite officielle du président Herzog à Ankara. Bien que les autorités israéliennes affirment qu'Israël n'a posé aucune condition à ce rapprochement, les observateurs estiment qu'il ne serait pas étranger à la décision des autorités turques d'expulser plusieurs leaders du mouvement intégriste palestinien ayant trouvé refuge en Turquie ces dernières années.

A ces deux développements, il faut rajouter le changement de pouvoir en Israël. Il ne fait aucun doute que si Netanyahou dirigeait encore le gouvernement, le mouvement terroriste aurait envisagé plus favorablement un nouveau round de confrontation.

Le Hamas maintient la pression dans Jérusalem

Toutefois, ces changements ne signifient pas que le Hamas a l'intention de calmer les esprits autour de Sheikh Jarrah. Il fait, au contraire, délibérément grimper la tension dans les quartiers arabes de l'est de la capitale où, contrairement à Gaza, sa popularité est intacte, voire renforcée. Mais, et c'est un "mais" déterminant, il a, pour l'instant, renoncé à l'équation liant Jérusalem à Gaza. En d'autres termes, Ismaïl Haniyeh et ses lieutenants veulent montrer leur force à Jérusalem et en Cisjordanie, sans pour autant risquer d'éprouver la population de Gaza, déjà tant de fois meurtrie.

De ce point de vue, les prières de ce vendredi sur le mont du Temple seront un " baromètre" pour mesurer le volume de protestation que la direction du Hamas entend maintenir dans la capitale israélienne…