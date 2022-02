Des responsables turcs et israéliens se réunissent à Jérusalem pour planifier la visite du président Herzog

Israël considère la visite de M. Herzog comme une tentative pour améliorer les liens entre les deux pays

Une délégation turque de haut rang s'est rendue au ministère israélien des Affaires étrangères et à la résidence du président en prévision de la prochaine visite d'Isaac Herzog en Turquie.

La délégation est dirigée par İbrahim Kalın, porte-parole et conseiller principal du président turc Recep Tayyip Erdogan, et le vice-ministre des Affaires étrangères Sadat Onal.

Ils ont rencontré le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, et le directeur général du cabinet du président, Eyal Shviki.

Outre la visite du président, les parties ont discuté des liens bilatéraux, qui ont montré des signes d'amélioration potentielle ces derniers mois, après plusieurs années de tension.

Selon une déclaration conjointe du ministère des Affaires étrangères et du bureau du président, M. Herzog est entré dans la salle de réunion pour accueillir les invités.

"La Turquie et Israël ont une grande influence dans la région et les deux parties se sont mis d'accord sur le fait que la reprise des relations peut contribuer à la stabilité régionale", a affirmé le communiqué.

Dans des déclarations en janvier, M. Erdogan avait dit espérer que la visite de M. Herzog ouvre "une nouvelle voie dans les relations" entre les deux pays.

Le président turc avait également dit être prêt à coopérer avec Israël sur un projet de gazoduc en Méditerranée orientale, marquant ainsi la volonté d'Ankara de renouer les liens avec l'Etat hébreu.

Mi-novembre, M. Erdogan s'était entretenu avec M. Herzog et le Premier ministre israélien Naftali Bennett, quelques heures après la libération et le retour dans leur pays d'un couple de touristes israéliens accusés d'espionnage et détenus en Turquie.

Il s'agissait du premier entretien entre un Premier ministre israélien et M. Erdogan depuis 2013.