60% des Israéliens estiment que le plan du gouvernement pour réduire le coût de la vie est inefficace (sondage)

51.1% des Israéliens pensent que le gouvernement est "responsable" de la hausse du coût de la vie

Environ 50% des Israéliens ont été contraints de réduire leurs dépenses de chauffage cet hiver, et 64% ont réduit leurs achats alimentaires, selon un récent sondage réalisé cette semaine.

L'enquête, menée auprès de plus de 500 Israéliens, a été réalisée par l'institut de sondage Midgam pour le mouvement Dror-Israel, qui promeut l'activisme social, la démocratie et l'égalité sociale.

Plus de 73% des Israéliens interrogés ont déclaré avoir réduit leurs dépenses de loisirs et 40% ont affirmé avoir réduit leurs dépenses en traitements médicaux non urgents.

Près de 60% des Israéliens interrogés ont estimé que la série de mesures économiques présentées par le gouvernement la semaine dernière pour lutter contre la flambée du coût de la vie dans le pays, n'aurait "pas d'impact", tandis que 31% des sondés pensent qu'elle aurait un "léger impact sur les coûts".

Seulement 5% des personnes interrogées jugent que le plan du gouvernement aurait un "impact significatif" sur le coût de la vie.

Plus de la moitié des Israéliens, 51,1%, accusent le gouvernement d'être responsable de l'augmentation du coût des marchandises et seuls 16,6 % d'entre eux pensent que le manque de concurrence est responsable de l'augmentation du coût de la vie.

Plus de 40% des personnes interrogées ont affirmé que le problème le plus important était la flambée du coût des denrées alimentaires, et environ 20% se sont dits préoccupés par l'augmentation du coût de la vie et du prix de l'énergie.

Selon Pesach Hauspeter, coordinateur de Dror Israël, "les disparités économiques constituent la plus grande menace pour l'existence même de la société israélienne. Le concept de 'justice sociale' n'était pas qu'un slogan dans l'histoire du peuple juif, et ceux qui ne le réalisent pas mettent notre existence même en danger".

"Le gouvernement israélien peut et doit intervenir, et il serait sage de ne pas ignorer [la situation]", a-t-il conclu.