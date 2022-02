Covid: les réinfections sont beaucoup plus élevées chez les patients guéris non vaccinés (étude israélienne)

La recherche s'est basée sur un échantillon de près de 108.000 Israéliens âgés de 16 ans et plus

Les Israéliens qui se sont rétablis du coronavirus et qui ont été vaccinés avec une seule dose du vaccin Pfizer-BioNTech sont bien mieux protégés contre la réinfection que ceux qui ne possèdent qu'une immunité naturelle, selon une étude israélienne à grande échelle.

L'étude, publiée cette semaine dans la revue Annals of Internal Medicine, indique que les personnes qui ont été vaccinées après l'infection avaient 82% moins de chances de contracter le virus après leur première injection.

L'étude a également révélé que les personnes qui ont reçu une injection de vaccin après s'être remises du Covid-19 étaient 76% moins susceptibles de présenter un cas symptomatique de coronavirus que celles qui n'étaient pas vaccinées.

La recherche s'est basée sur un échantillon de près de 108.000 Israéliens âgés de 16 ans et plus qui ont été infectés avant d'avoir été vaccinés, ce qui en fait la plus grande étude de ce type.

Les données ont été recueillies juste avant la vague Omicron, lorsque les réinfections de patients guéris étaient relativement rares.

L'étude s'est concentrée sur les personnes qui ont attrapé le coronavirus avant d'être vaccinées, en comparant celles qui ont reçu une seule injection de vaccin par la suite à celles qui ne l'ont pas reçue.

La recherche s'est limitée aux personnes qui ont reçu une seule injection, même si de nombreux convalescents israéliens en ont reçu davantage, car une seule dose est le minimum recommandé pour les patients guéris en Israël et dans de nombreux autres pays.

L'étude, évaluée par des pairs, a été menée par le service de recherche de Maccabi Healthcare Services.

Comme l'étude s'appuie sur des données antérieures à la cinquième grande épidémie en Israël, elle ne donne aucune indication sur l'immunité des personnes qui se sont rétablies du variant Omicron du coronavirus.

De nombreux convalescents du variant Omicron ont reçu deux ou trois doses de vaccin. Il est donc possible qu'ils bénéficient d'un niveau de protection supplémentaire encore plus élevé que les convalescents non vaccinés, mais l'étude ne fait aucune prédiction à ce sujet.

Pourtant, bien qu'elle ne couvre pas la vague Omicron, les chercheurs estiment que l'étude constitue un argument solide en faveur d'un principe général selon lequel l'immunité "hybride" des convalescents vaccinés offre une bien meilleure protection contre le coronavirus que l'immunité naturelle seule.