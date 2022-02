Israël: des armes anciennes volées dans un musée militaire, 6 personnes arrêtées

Selon la police, ces armes étaient destinées à être réutilisées pour des activités criminelles

Des cambrioleurs ont fait irruption dans la nuit de vendredi à samedi au Mémorial de la brigade Golani dans le nord d'Israël (Basse Galilée) et ont dérobé plusieurs armes anciennes.

Aucune d'elles ne peut toutefois être utilisée pour tirer des balles réelles.

Six suspects ont été arrêtés en lien avec ce vol – tous avaient entre 20 et 30 ans et étaient originaires de la ville bédouine de Tuba-Zangariyye, située à environ 40 kilomètres du musée.

La police a pu retrouver toutes les armes – dissimulées dans des buissons et sous des rochers à proximité – a-t-elle indiqué dans un communiqué précisant qu'elles seront restituées au Mémorial.

"Les armes - qui ont une valeur historique et importante pour les familles des soldats Golani tombés au combat - seront retournées au musée", a-t-il été affirmé.

Les forces de l'ordre soupçonnent que ces armes anciennes étaient destinées à être réutilisées pour des activités criminelles.

Selon la police, les pièces récupérées comprenaient notamment un mortier, un RPG, 2 mitrailleuses MAG, 3 fusils d'assaut Galil, un fusil de sniper, une mitraillette Uzi, une carabine et un fusil d'assaut M-16.

Selon le site d'information WallaNews, les voleurs armés ont été découverts lorsqu'ils ont déclenché une des alarmes de l'établissement.

La police a alors été alertée. Les suspects doivent comparaître devant le tribunal samedi soir avant une garde à vue.

Le vol d'armes à feu est depuis longtemps un problème récurrent pour l'armée israélienne, et Tsahal investit en conséquence des millions de shekels dans des systèmes de sécurité avancés pour protéger les armureries.

Selon les données publiées par la Knesset (le Parlement israélien) en 2020, il y aurait quelque 400.000 armes détenues illégalement en Israël, la grande majorité étant supposée avoir été volée à l'armée et à la police.