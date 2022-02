Israël presse de nouveau ses ressortissants à quitter l'Ukraine dans les plus brefs délais

"Le déclenchement de la guerre sera rapide et violent", indique le communiqué du ministère

Le ministère des Affaires étrangères a lancé ce samedi un nouvel appel aux Israéliens se trouvant en Ukraine afin qu'ils quittent immédiatement le pays, alors que les avertissements occidentaux concernant l'imminence d'une invasion russe se font de plus en plus pressants.

Le ministère a réitéré son appel après avoir procédé à une évaluation de la situation, mais également suite aux entretiens que son directeur général Alon Ushpiz a tenus lors de la Conférence de Munich sur la sécurité.

"Le déclenchement de la guerre sera rapide et violent", indique le communiqué du ministère.

Celui-ci a par ailleurs indiqué que l'ambassadeur d'Israël à Kiev, Michael Brodsky, ainsi que le personnel de l'ambassade ouvriront la section consulaire dimanche "afin de fournir des documents de voyage aux citoyens qui en ont besoin".

Le ministère des Affaires étrangères a enfin déclaré qu'il suivait de près les décisions des États-Unis et de la Grande-Bretagne de déplacer leurs ambassades dans la ville de Lviv, et qu’il pourrait en faire de même avec l’ambassade israélienne.

La France recommande désormais également à tous ses ressortissants de quitter l'Ukraine et appelle ceux se trouvant dans les zones les plus exposées au risque de guerre dans l'est du pays à s'en éloigner "sans délai".

"Il est recommandé à tous les ressortissants français dont le séjour en Ukraine n’a pas de motif impérieux de quitter le pays", souligne la diplomatie française dans ses conseils aux voyageurs actualisés samedi.