Israël/Pegasus: le journaliste qui a révélé l'affaire défend ses allégations

"J'ai juré à mes sources : je vous protégerai jusqu'à ce que toute la vérité soit révélée"

Le journaliste israélien qui a révélé l’utilisation illicite présumée du logiciel espion Pegasus par la police sur des civils a défendu son reportage samedi, alors qu'une enquête est en cours.

Un journaliste du quotidien Calcalist a fait des allégations explosives sur la police israélienne qui aurait utilisé des logiciels espions sans surveillance appropriée.

"J'ai juré à mes sources : je vous protégerai jusqu'à ce que toute la vérité soit révélée. Je me suis engagé : je protégerai tout ce qui vous est cher - liberté, famille, carrière - parce que vous avez choisi de ne pas vous taire et de découvrir la vérité. Je n'ai pas risqué ma réputation à cause de la crédulité, mais uniquement parce que j'ai vérifié les faits", a déclaré le journaliste Tomer Ganon sur Twitter.

Peu de temps après, le compte Twitter de Ganon a été désactivé dans des circonstances qui sont pour l'heure inconnues.

La police et les responsables de la justice ont jusqu'à présent déclaré que leurs enquêtes n'avaient révélé aucune preuve d'actes répréhensibles de la part de la police, et certains ont appelé Ganon à fournir plus d'informations pour étayer ses affirmations.

La semaine dernière, l'ancien commissaire de police israélien Roni Alsheich a évoqué l'espionnage présumé lors d'une conférence au Centre interdisciplinaire d'Herzliya, affirmant "qu'il n'y a pas de Pegasus pour la police israélienne" et niant tout acte répréhensible.

Le logiciel d'espionnage Pegasus de NSO Group aurait été utilisé contre 90 cibles pendant les trois années de mandat de Roni Alsheich, entre 2015 et 2018.