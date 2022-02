Briser les chaînes: la problématique du divorce en Israël

En raison de la nature religieuse du divorce de nombreuses femmes se trouvent piégées dans leur propre mariage

En 1953, le Parlement israélien a promulgué la loi sur la compétence des tribunaux rabbiniques (mariage et divorce), stipulant que "les mariages et les divorces des Juifs doivent être célébrés en Israël conformément à la loi religieuse juive."

Qu'une personne se définisse ou non comme orthodoxe, son mariage doit passer par les canaux orthodoxes. Si une personne juive veut se marier légalement en Israël, son mariage doit passer par le rabbinat, l'organe directeur religieux du pays.

Le divorce suit la même logique. La loi de l'État, qui suit la loi juive, stipule que pour qu'un divorce entre Juifs soit légal, le mari doit fournir à la femme un "get", un document religieux qui finalise le divorce.

Cependant, certains maris refusent de donner le "get", forçant les femmes à rester légalement dans des mariages qui ne les satisfont plus. En hébreu, il y a un mot qui fait référence aux femmes coincées dans cette situation, traduit littéralement par "enchaînées": agunot.

"C'est une forme d'abus, c'est prendre quelqu'un en otage", a déclaré à i24NEWS Keshet Starr de l'Organisation pour la résolution d'Agunot (ORA). "Cela inspire une peur énorme chez les gens, et c'est quelque chose de fondamentalement mauvais que nous ne pouvons pas tolérer au niveau communal."

"Il y a souvent une idée fausse sur le fait d'obtenir un refus selon laquelle" le divorce est une sale affaire, tout le monde joue ses cartes, c'est l'une d'entre elles", a expliqué Starr.

"Mais ce qui se passe, c'est que lorsqu'un get est utilisé comme levier, il peut inspirer tellement de peur de l'autre côté que les gens le sous-négocient parfois. Et cela peut laisser les gens après un divorce dans la pauvreté, avec des arrangements qui n'ont aucun sens."

Le ministre israélien des services religieux, Matan Kahana, prévoyait de réformer la certification et la conversion de la cacheroute (lois alimentaires juives) dans tout le pays. Ces réformes font l'objet de controverses dans le monde religieux, deux des grands rabbins d'Israël appelant Kahana à retirer ses propositions.

Les grands rabbins, le grand rabbin ashkénaze David Lau et le grand rabbin séfarade Yitzhak Yosef, sont respectivement alignés sur les partis d'opposition Yahadout HaTorah et Shas, tandis que Kahana est membre du parti Yamina de l'instance dirigeante.

Alors que les ultra-orthodoxes protestent contre les réformes, d'autres pensent que c'est un pas dans la bonne direction et appellent à davantage de réformes - en particulier dans le domaine du mariage, que jusqu'à récemment, la coalition n'a pas abordé.

"Ces choses sont formidables", a déclaré Rachel Stomel, directrice de la communication en anglais pour le Centre pour la justice des femmes en Israël, "parce qu'elles changent la façon dont la personne moyenne perçoit le rôle de l'État dans son mode de vie religieux".

"C'est important", a-t-elle déclaré à i24NEWS, "mais je pense que la dernière chose qui va changer, la dernière chose que quiconque voudra toucher, c'est le mariage et le divorce..."

"Les gens ont très peur d'y toucher car ce sont des choses qui font tomber les coalitions."

Stomel a postulé qu'un facteur limitant de la réforme du mariage est le "mamzerim" - un statut religieux attribué aux enfants issus de relations interdites dans la Torah.

Cela inclut un enfant né d'une femme mariée et d'un homme autre que son mari. Les mamzerim, souvent les enfants de femmes "enchaînées", sont confrontés à des difficultés dans la vie en raison de leur statut, y compris des limitations par rapport à leur propre mariage.

"Ce n'est pas seulement une stigmatisation religieuse", explique Stomel, "C'est aussi une stigmatisation juridique car, en Israël, il n'y a pas de séparation de la religion et de l'État."

"L'État maintient une liste noire des personnes qui sont empêchées ou restreintes de se marier à quelque titre que ce soit. Et sur cette liste, figurent les mamzerim", a-t-elle dit.

Stomel pense que renverser ces lois et en promulguer de nouvelles ne viendra pas des hautes instances, mais plutôt de la résistance continue des citoyens et du travail d'ONG telles que le CWJ.

"Je pense qu'un tiers, ou un très grand nombre de personnes qui se marient en Israël, ne se marient pas via le rabbinat", a-t-elle déclaré.

Certaines personnes qui souhaitent se marier en dehors du rabbinat choisissent de le faire à l'étranger et de l'enregistrer comme mariage civil en Israël.

Cependant, l'union civile ne dispense pas un couple juif de divorcer via le rabbinat s'ils décident de se séparer. Si un couple décide de se marier civilement, l'homme devra encore présenter à la femme un get pour finaliser le divorce. Si vous êtes Juif en Israël, vous devez obtenir le get.

"Il n'y a vraiment aucun moyen d'échapper à la compétence du tribunal", a expliqué Stomel. "La seule façon de le faire est de ne pas se marier, et nous ne pouvons pas attendre cela des gens."

Alors que le mariage civil fait enfin l'objet d'un débat au Parlement israélien - avec le soutien conditionnel du ministre Kahana - la question de savoir si cela implique un divorce civil reste sans réponse.

"Il n'y a pas de consensus halakhique [suivi de la loi juive] sur la façon de considérer le mariage civil", déclare le rabbin Seth Farber, fondateur de l'organisation Itim, une organisation de défense qui travaille à la construction d'un Israël juif et démocratique.

Farber a noté que certaines autorités reconnaissent le mariage civil comme un mariage religieux, et d'autres non, ce qui entraîne une confusion concernant le divorce.

Lui, comme Stomel, a mentionné la question des mamzerim à i24NEWS comme une raison pour laquelle la séparation du mariage religieux et du divorce est problématique aux yeux du rabbinat et du gouvernement.

"Parce qu'il n'y a pas de consensus, le rabbinat ou le tribunal rabbinique dit que nous voulons protéger les intérêts du futur enfant."

Cela conduit à une absence de divorce civil, quelle que soit la manière dont le couple décide de se marier, car le rabbinat tente d'empêcher la naissance de mamzerim. Si un couple obtient un divorce civil, mais pas religieux, les enfants de la femme issus d'une future relation seraient considérés comme mamzerim.

Pour l'instant, du moins, ils n'envisagent pas la possibilité que les personnes qui se marient civilement puissent toujours divorcer en dehors du rabbinat.

Cependant, les mamzerim ne sont pas le seul problème qui peut affecter une agunah, une femme "enchaînée", selon Stomel.

"Si vous êtes un agunah, vous ne pouvez pas bénéficier des allocations de parent isolé; vous ne pouvez pas obtenir de réductions sur l'arnona (taxe foncière israélienne). Toutes ces choses sont si petites mais elles font une vraie différence."

Stomel a mentionné l'histoire d'une femme coincée dans un mariage tentant de séparer ses finances de celles de son mari, qui a accumulé des dettes substantielles, et on lui a dit: "Pourquoi ne divorcez-vous pas?"

"Vous ne pouvez pas simplement" aller divorcer", a déclaré Stomel. "Il n'y a aucun moyen de divorcer. Si vous êtes une femme, vous devez attendre que votre mari vous libère."

Elle a expliqué que, dans d'autres pays, le divorce civil en attendant un get est une option. "Mais en Israël, vous n'avez pas ce luxe. L'État vous dit quelles sont vos obligations religieuses.

Le ministre des Services religieux, Matan Kahana, a refusé de commenter la question du mariage civil et du divorce.

i24NEWS a contacté les tribunaux rabbiniques pour obtenir des réponses, mais n'en a pas reçu au moment de la publication de cet article.