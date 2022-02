Un rabbin israélien s'est rendu en Iran pour rencontrer des dirigeants juifs locaux

Le rabbin Jacob Yisrael Herzog avait déjà tenté d'établir une communauté juive en Arabie saoudite

Un rabbin ultra-orthodoxe israélien, qui avait déjà fait la une des journaux pour avoir tenté d'établir une communauté juive en Arabie saoudite, s'est récemment rendu en Iran, où il a rencontré des membres de la communauté juive locale et visité des sites juifs dans tout le pays.

Le rabbin Jacob Yisrael Herzog, qui vit actuellement à Jérusalem et possède également la nationalité américaine a pris l'avion pour l'Iran, où il n'a pas caché son identité juive, se promenant dans Téhéran avec ses vêtements religieux juifs.

Selon le radiodiffuseur public Kan, le rabbin Herzog a visité le Grand Bazar de Téhéran, ainsi qu'un site supposé être le tombeau d'Esther et de Mordechai, situé à Hamadan dans le nord de l'Iran. Il a également rencontré des membres de la communauté juive de Téhéran et un certain nombre de chefs religieux iraniens, selon les photos publiées sur son compte Twitter.

Cependant, il semble que la communauté juive de Téhéran et Herzog étaient en désaccord sur le but de la visite, une source anonyme ayant déclaré à Kan que le rabbin n'avait pas d'objectif spécifique.

Les proches collaborateurs de Herzog ont toutefois déclaré que la visite avait pour but de faire avancer les questions relatives à la communauté juive locale.

Herzog lui-même a refusé de parler publiquement de ce voyage en raison de sa nature sensible, selon Kan.

La communauté juive d'Iran compte environ 9.000 personnes, selon un rapport du département d'État américain publié en mai dernier.

Herzog a effectué cinq voyages en Arabie saoudite depuis l'été dernier afin de tenter d'établir une présence juive reconnue dans le royaume, ce qui pourrait éclairer l'objectif de son récent voyage en Iran.