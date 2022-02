Israël: tests réussis d'un "Dôme de protection" depuis un navire de guerre Saar VI

"Nous continuons d'avoir deux longueurs d'avance sur l'Iran et ses mandataires"

Le ministère israélien de la Défense, Tsahal et l'autorité israélienne pour le développement d'armes et de technologie militaire (RAFAEL) ont mené à bien une série complexe d'essais d'une version avancée du système de défense Dôme de fer, utilisée pour la première fois depuis un navire de guerre Saar VI.

Les membres de l'escadron Steal (navires lance-missiles) ont dirigé le fonctionnement du système lors des tests, afin d'examiner la capacité opérationnelle du système depuis des bateaux.

Lors de ces essais, plusieurs scénarios simulant différentes menaces auxquelles le système pourrait être confronté dans le cadre d'un conflit, telles que les tirs de roquettes, les lancements de missiles de croisière et les attaques de drones, ont été envisagés.

"Le développement de ce système constitue un bond en avant significatif pour les capacités existantes dans la défense des intérêts économiques de l'État d'Israël, et la supériorité maritime de l'État d'Israël dans la région", a-t-il été souligné dans un communiqué.

"La technologie que nous développons dans le domaine de la défense nous permet une liberté d'action vitale face aux mandataires iraniens dans la région et des moyens dont ils disposent, qui évoluent", s'est de son côté félicité le ministre de la Défense, Benny Gantz.

"Nous continuons d'avoir deux longueurs d'avance sur eux et nous continuerons d'agir et d'améliorer nos capacités de défense et d'attaque, afin de maintenir la supériorité d'Israël en matière de sécurité dans la région", a-t-il fait valoir.