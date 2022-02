Israël: quatre nouveaux juges à la Cour suprême, dont un musulman pour la première fois

Les juges ont été sélectionnés selon "les trois critères que j'ai fixés: excellence, équilibre et diversité"

Le comité de sélection judiciaire a nommé lundi quatre nouveaux juges à la Cour suprême, réorganisant les 15 membres de la plus haute instance dirigée par la présidente Esther Hayut.

Khaled Kabub - premier juge musulman permanent du tribunal, et la première femme d'origine orientale, Gila Kanfi-Steinitz, ont ainsi été nommés. Les deux autres nouveaux juges sont Ruth Ronen et Yechiel Kasher.

Mme Kanfi-Steinitz et M. Kasher sont tous deux considérés comme des conservateurs modérés, témoignant dans ces désignations de l'empreinte du ministre de la Justice, Gideon Saar.

"Les quatre nouveaux juges élus à la Cour suprême sont excellents", a-t-il déclaré, précisant qu'ils avaient été sélectionnés selon "les trois critères que j'ai fixés: excellence, équilibre et diversité".

"Une variété d'opinions, une variété de genres et une variété de témoignages", a-t-il détaillé, indiquant être "responsable de cet important système".

"Je n'ai pas reçu et ne recevrai pas de notes ou de diktats de partis extrémistes ou d'opposition", a poursuivi M. Saar.

"La plupart des gens comprennent que le système judiciaire doit être réparé et non détruit, et apprécient l'engagement à préserver Israël en tant qu'État juif et démocratique", a-t-il conclu.